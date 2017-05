Sistema FIEB inaugura Unidade integrada na região Sul do estado

Empreendimento teve investimento em obras de mais de R$ 20 milhões

A Federação das Indústrias do Estado da Bahia (FIEB) realiza, no próximo dia 02 de junho, às 10h, em Ilhéus, o ato de entrega da Unidade Integrada Robson Braga de Andrade, que contempla um Centro de Segurança e Saúde no Trabalho, o Instituto SENAI de Tecnologia de Eletroeletrônica, a Escola SESI Adonias Filho e a Escola Técnica do SENAI Orlando Moscozo Barretto de Araújo.

A unidade tem como homenageado o presidente da Confederação Nacional da Indústria (CNI), Robson Andrade, que estará presente ao evento. Participam também da solenidade o presidente da Federação das Indústrias do Estado da Bahia, Ricardo Alban, o diretor regional do SENAI, Luis Brêda Mascarenhas, o superintendente do SESI Bahia, Armando da Costa Neto e o superintendente do IEL Bahia, Evandro Mazo, além de lideranças da indústria e personalidades de Ilhéus e Itabuna.

A unidade está situada em um terreno com área 934.400m², dos quais 15 mil m² constam da área de implantação do empreendimento, onde foram construídos 8.308m² de edificações com utilização de modernos conceitos de acessibilidade e sustentabilidade, incluindo: baixo consumo de água, tratamento de águas, captação de água de chuva, arquitetura voltada para iluminação e ventilação natural, iluminação mais eficiente e de baixo consumo.

Localizada entre os municípios de Ilhéus e Itabuna, no km 13 da rodovia BR 415, a unidade possui quadra poliesportiva coberta, portaria, cantina, central de utilidades e central de resíduos, além de estacionamento com 122 vagas para carros, 30 vagas para motos e bicicletário.

SENAI

O prédio do SENAI, com 2.143m² distribuídos em três pavimentos, tem seis salas de aula e seis laboratórios para atividades práticas, além de uma oficina multifuncional para realização de atividades práticas mais específicas, em um ambiente bem próximo daquele que os alunos encontrarão no mercado de trabalho. Com capacidade para atendimento de até 500 alunos por turno, a instituição vai ofertar cursos técnicos (presenciais e EaD) e de formação inicial e continuada. Os cursos vão abranger, principalmente, as áreas técnicas de Eletrônica, Mecatrônica, Automação Industrial, Eletromecânica, Segurança do Trabalho e Redes de Computadores.

As principais áreas industriais atendidas serão as de Eletroeletrônica, Alimentos, Têxtil, Energia, além de pequenas e médias empresas destes e de outros segmentos. Como a região de Ilhéus e Itabuna possui indústrias de ramos diversos, a Unidade atenderá competências transversais como Manutenção Industrial, Equipamentos Móveis Industriais, Segurança do Trabalho, Automação e Elétrica.

Parte do Programa Senai de Apoio à Competitividade da Industria Brasileira, o Instituto SENAI de Tecnologia (IST) de Eletroeletrônica, em funcionamento desde 2013, passa a funcionar na Unidade Integrada. Ele.conta com a parceria do BNDES e engloba as competências de Microeletrônica do SENAI CIMATEC, bem como a equipe de Software do Centro de Tecnologia – SUL, em Ilhéus. Lá são desenvolvidos aplicativos para plataformas móveis, testes de equipamentos fabricados (desktops, notebook e servidores), projetos de eficiência energética, entre outros.

SESI

Com 2.840 m², o prédio de dois pavimentos do SESI comporta nove salas de aula e cinco laboratórios, sendo de Robótica, Física, Química, Biologia e Informática, além de estrutura complementar com biblioteca, refeitório, outras áreas de apoio pedagógico e quadra poliesportiva.

O SESI oferece, além da Educação de Jovens e Adultos (EJA) e Educação Continuada, Ensino Médio articulado com possibilidade de articulação com cursos técnicos do SENAI (EBEP).

Até 2018, estará oferecendo em toda a Bahia mais de 5 mil vagas de Ensino Médio. A ideia é preparar os jovens para o mundo do trabalho, ancorado ainda na preparação do estudante para a vida social e produtiva.

O SESI investe na inovação e disponibiliza soluções para a indústria nas áreas de Segurança e Saúde no Trabalho e Promoção da Saúde, a fim de responder aos desafios da indústria na promoção de um ambiente seguro, trabalhadores saudáveis, contribuindo para a redução de custos com o presenteísmo e absenteísmo nas empresas. O SESI dispõe de produtos de Gestão do Absenteísmo e Reabilitação, aliados aos serviços de consultoria e atendimento às Normas Regulamentadoras (NR, e-Social e FAP / NTEP), além do atendimento odontológico.

Para tal, a unidade conta, ainda, com 12 salas, sendo quatro consultórios médicos e seis salas de exames especializados, além de dois consultórios odontológicos, área para coleta de material para exames laboratoriais e sala completa para Raio X.

INSTITUTO EUVALDO LODI – IEL

Com 475m², o espaço do IEL terá sala de treinamento, local para eventos, além de áreas administrativas e de atendimento ao público. O Instituto Euvaldo Lodi atua em Desenvolvimento de Carreiras, por meio de intermediação de estudantes em estágio; Capacitação de profissionais e Consultorias. Até o final de 2017 o IEL pretende oferecer mais de 2.000 vagas de estágio na região sul e 1.000 vagas em toda a Bahia.

Entre as ações desenvolvidas pelo Instituto Euvaldo Lodi (IEL) para a competitividade das empresas baianas está o Programa de Qualificação de Fornecedores (PQF), que prepara micro, pequenas e médias empresas para atender às exigências de grandes empreendimentos implantados no estado.

O IEL oferece ainda oportunidades de melhoria na gestão de empresas por meio de projetos especiais na internacionalização de negócios e no desenvolvimento setorial em parceria com a CNI e APEX.

Números IEL região SUL

DESENVOLVIMENTO DE CARREIRA 2016 Estudantes em estágio 1.100 Profissionais capacitados 75 Empresas atendidas 272 Participantes em eventos de estágio e carreira 1.280 Consultorias 472

SERVIÇO:

O quê: Ato oficial de entrega da Unidade Integrada Robson Braga de Andrade

Quando: Dia 02 de junho, às 10h.

Onde: Rodovia BR 415, km 13.