Prefeitura de Itacaré busca parcerias em Salvador para o Festival Gastronômico

A Prefeitura de Itacaré vem buscando cada vez mais patrocínios e parcerias para a realização do IV Festival Sabores, que acontece de 13 a 23 de julho desse ano e tem como objetivo levar a todos o conhecimento da identidade gastronômica do município. Durante a semana, nos dias 24 e 25, o secretário municipal de Turismo, Júlio Oliveira, realizou uma série de encontros de trabalho em Salvador visando firmar apoios e parcerias.

A agenda de trabalho contou com encontro com reuniões com a diretora-superintendente da BAHIATER, Célia Watanabe, com o coordenador do Projeto Bahia Produtiva da CAR, Fernando Cabral, com o secretário estadual de Desenvolvimento Rural, Jerônimo Rodrigues, com a equipe do SENAC, a superintendente de Educação Profissional, Ana Rita Andrade e a gerente da Unidade Móvel, Andrea Bonfim, com a equipe da LK Comunicação e ainda participou de entrevista no Programa de Turismo da Rádio Excelsior Fm.

Para o prefeito Antônio de Anízio o Festival Sabores de Itacaré entra definitivamente no calendário de eventos da Bahia com um importante diferencial de trabalhar os produtos da agricultura familiar local e com isso oportunizar a integração econômica do turismo com a agricultura. ” Teremos um Festival antecipado para o mês de julho que terá casa cheia mostrando a todos a verdadeira identidade gastronômica de Itacaré” disse o prefeito.

Entre os assuntos tratados nos encontros o destaque foi apoio ao IV Festival Sabores de Itacaré, inclusão de Itacaré no movimento Slow Food Brasil, implementação do TBC – Turismo de Base Comunitária e Turismo Rural nas comunidades rurais e em especial Taboquinhas, lançamento do Festival Sabores de Itacaré no mês de junho, em Salvador, palestras e oficinas do SENAC durante o Festival, cursos de qualificação profissional iniciando no mês de junho, convite a imprensa de Salvador e da Bahia para participação na abertura do Festival e divulgação do evento no Programa de Turismo da rádio Excelsior Fm.

“Nossa visita foi muito importante para estreitar parceria não somente para o Festival, mais acima de tudo para o fortalecimento do turismo de Itacaré, buscando parceria para qualificação profissional, divulgação do nosso turismo e implantação do turismo de base comunitária através do Projeto “Turismo Para Todos”, que está sendo criado pela Prefeitura de Itacaré” disse Júlio Oliveira. A ação faz parte dos preparativos para a 4ª Edição do Festival Gastronômico Sabores de Itacaré. Cerca de trinta estabelecimentos vão participar do evento, que este ano, acontece no mês de 13 a 23 de julho. O Festival Gastronômico Sabores é uma realização da Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Turismo conta com apoio do Sindicato Patronal de Hospedagem e Alimentação de Itacaré.