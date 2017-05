Portobello Resort de Porto Seguro recebe pontuação máxima no TripAdvisor

O Portobello Resort, considerado um dos hotéis mais emblemáticos da histórica e bela cidade baiana de Porto Seguro, acaba de receber o título de Ecolider Platina no TripAdvisor 2017 pelas políticas sustentáveis implantadas no estabelecimento hoteleiro.

A máxima pontuação alcançada no maior site de viagens do mundo reflete o reconhecimento de ações contínuas em prol do meio ambiente, a exemplo: da coleta seletiva de lixo e de óleo de cozinha descartado; do uso da energia solar para aquecimento da água; de economizadores de energia nos corredores e apartamentos; da utilização de lâmpadas econômicas na iluminação geral do resort e da área verde com jardins formados por plantas nativas da mata atlântica.

Os diretores do Portobello Resort, Cícero e Edna Sena e sua equipe, estão felizes com mais esse troféu, que se une a coleção de prêmios conquistados, dentro e fora do país, ao longo de três décadas de atuação no mercado hoteleiro do Nordeste. Vale salientar que o Portobello Resort é indicado, todos os anos, pelo prestigiado Guia 4 Rodas, como um dos melhores hotéis de Porto Seguro.