Neodent e Prefeitura oferecem atendimento gratuito em unidade odontológica instalada na Soares Lopes

Se você é maior de 18 anos e precisa de um diagnóstico sobre sua saúde bucal, nos próximos 30 dias você poderá fazer esta avaliação gratuitamente em Ilhéus. Uma parceria da Prefeitura Municipal com a empresa Neodent, de Curitiba, vai disponibilizar, a partir de quarta-feira (31), atendimento em uma unidade móvel instalada na avenida Soares Lopes (em frente à praça Castro Alves e próximo ao campo da ADEBI). Ilhéus é o primeiro município baiano a receber a “Expedição Neo Sorrisos”, que já passou pelos estados do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais.

“O que estaremos oferecendo à população são serviços de raspagem e limpeza dos dentes. E, também, um diagnóstico para que as pessoas possam ir, logo em seguida, ao dentista, seja particular ou da rede pública, já apresentando o que necessita ser feito para restabelecer sua saúde bucal”, explica o dentista Pedro Campos, profissional do projeto.

Previsão de 500 atendimentos

A unidade vai funcionar diariamente das 8h30min às 17h30min e a expectativa é de que no período de 30 dias sejam realizados mais de 500 atendimentos. “Estamos também mobilizando dentistas da cidade para atuarem como voluntários”, afirma o coordenador do projeto, Brunno Oliveira. A unidade móvel conta com duas salas odontológicas e, em média, o atendimento a cada paciente dura 40 minutos.

Os interessados devem se dirigir ao local da consulta para agendar a consulta. A Neodent é a maior fabricante de implantes dentários do mundo e está percorrendo o país com a expedição. “A escolha por Ilhéus para iniciarmos nosso trabalho pela Bahia deve-se à receptividade quer tivemos da Prefeitura a este projeto que tem a finalidade de espalhar sorrisos pelo Brasil”, destaca Brunno Oliveira.