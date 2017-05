Humorista Miguel Marques apresenta em Ilhéus a comédia “Chegando junto”

“Chegando junto” é o espetáculo que o humorista Miguel Marques traz para o Teatro Municipal de Ilhéus, no próximo dia 8 de junho, a partir das 20 horas, sob a direção do comediante Maurício Manfrini (Paulinho Gogó). A produção do humorista assegura que o show vem há 17 anos conquistando plateias por todo o Brasil pelo carisma, versatilidade e capacidade de entretenimento de seu apresentador. No estilo comédia stand-up, “Chegando junto” promete muita risada e diversão. O ingresso pode ser adquirido na bilheteria do teatro ao preço de R$ 40 e R$ 20, meia-entrada.

O humorista Paulinho Gogó, com quem Miguel Marques contracena na abertura do show “No gogó do Paulinho”, recentemente participou do sétimo festival do “Show do Tom” (TV Record), do “Domingo Legal” e “A Praça é Nossa” (SBT). Atualmente, está no “Show da Manhã”, com Clóvis Monteiro, “O Motivador do Brasil”, “Cia do Riso”, Super Rádio Tupi, onde interpreta celebridades como o apresentador de TV Sílvio Santos.

Ele atua ainda em sua nova criação que já é considerado sucesso, o Nem Lamatraca, além de participar do elenco da “Patrulha da Cidade”, programa considerado líder de audiência há 54 anos, dividindo o palco com o artista Gustavo Mendes (TV Globo – “Dilma”, do Casseta e Planeta), contando histórias policiais, críticas e fatos do dia, em show no Rio de Janeiro.