Artistas de Ilhéus realizam show beneficente no Teatro Municipal

“Cantos abrigam corações” é o título do show beneficente que acontece nesta terça-feira (30), às 19 horas, no Teatro Municipal de Ilhéus, reunindo 15 artistas locais que atuam em diversos estilos no cenário musical e da dança. O evento conta com o apoio da Prefeitura de Ilhéus, através da secretaria municipal de Cultura (Secult), e de diversas empresas da cidade. Os ingressos custarão 10 reais e a renda será destinada ao Abrigo São Vicente de Paulo.

De acordo com a produção do show, vão subir ao palco do Teatro Municipal de Ilhéus os músicos Délio Santiago, Beltran Lima, Euzener Teles, Ramiro Cerqueira, Simone Lessa, Geraldo Lavigne, Itassucy, Lito Vieira, João Fernandes, Luciano Sanjuan, Lourdinha Teles, Moisés Teles, Sérgio Nogueira e Nilton Drumont (Nego), além da professora de balé Soanne Marry.