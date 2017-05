Você já conhece o Banho Solidário?  Em Ilhéus já funciona

É um banheiro móvel que levamos uma vez por semana para as ruas possibilitando que pessoas em situação de rua possam ter acesso ao banho. Com isso, temos um gasto semanal de roupas e materiais que mantemos através de doações. Atualmente estamos precisando de lâmina de barbear descartável, shampoo, condicionador e roupas, principalmente masculina (podem ser roupas usadas e que estejam em bom estado de uso). Caso você possa nos ajudar, avise!! O Banho Solidário agradece! ”

É montada uma estrutura de reboque em caminhonete com banheiros feminino e masculino. As pessoas que tomam o banho têm acesso a produtos de higiene pessoal, toalhas e roupas limpas. O descarte da água utilizada é feito assim como a água da chuva, segue para o esgoto. A ação social proporciona respeito e dignidade, através do acesso à água em um banho quente e os beneficiados recebem orientações sobre noções básicas de higiene.

Para os voluntários, “o banho é mais uma possibilidade que temos de proporcionar um mínimo de dignidade às pessoas que estão nas ruas. Não sabemos dizer o que significa o banho para eles, mas para nós é uma grande oportunidade de desenvolver o amor por pessoas que as vezes nem olhávamos quando passávamos pelas ruas.”

O projeto não está associado a nenhuma instituição política, social ou religiosa, sendo mantido apenas com doações e trabalhadores voluntários. Se você leu essa reportagem e quer colaborar, as doações podem ser deixadas na Clínica PAS (Av. Soares Lopes, em cima da Chocolate Cacau do Céu).

Os materiais utilizados são: toalha de banho, sabonete, shampoo e condicionador, desodorante, perfume, lâmina de barbear descartável, espuma de barbear, escova de dente, creme dental, roupas íntimas (calcinha, sutiã e cueca), roupa feminina e masculina. Para ser um voluntário, entre em contato pelo Facebook (Banho Solidário Ilhéus).