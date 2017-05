Agilidade e atendimento de excelência marcam mais uma edição do GlaucomaDay em Itabuna

“Pela primeira vez em 57 anos, acordei cedo em um sábado para cuidar da minha saúde ocular, uma manhã na qual realizei exames e recebi orientações sobre o Glaucoma gratuitamente. Tudo isso realizado com muita eficiência, organização e agilidade”. Assim a dona de casa, Jacyara Rocha Salles definiu a sua participação durante a 5° edição do GlaucomaDay em Itabuna.

O mutirão que contou com a participação de pacientes de Itabuna e mais de 20 municípios pactuados teve como objetivo ampliar as atividades que permitem o diagnóstico precoce e o tratamento do Glaucoma, patologia responsável pelo maior número de casos de cegueira irreversível no mundo.

A doença, muitas vezes assintomática, que causa um aumento rápido na pressão intraocular afeta principalmente pacientes com idade acima dos 40 anos e portadores de doenças como diabetes, hipertensão e hipertireoidismo. Também é hereditário e pode ser diagnosticada em jovens, como foi o caso do Jovem Rodrigo Ferreira, de 29 anos.

“Meu avô e meu pai tem Glaucoma, quando vi o anúncio do mutirão na televisão eu resolvi participar, pois apesar de ser jovem tenho diagnostico na família. Durante a consulta minha pressão ocular estava alta, o médico avaliou e me encaminhou para marcação de consultas. Já sai do mutirão com uma consulta agendada para o próximo dia 6 de junho”, explicou Rodrigo, que saiu bastante satisfeito com o atendimento.

Além dos exames Tonometria e Fundoscopia, na 5° edição do GlaucomaDay os pacientes passaram por avaliação nutricional, realizada por profissionais e estudantes do curso de nutrição da Faculdade de Ciência e Tecnologia – FTC, aferição de pressão arterial e glicemia realizados por técnicos das Drogarias Velanes, e manutenção de óculos realizada pela Ótica Diniz. Os participantes ainda tiveram a oportunidade de conhecer o trabalho desenvolvido pela Fundação Regina Cunha de Oftalmologia e Prevenção a Cegueira – FURC.

Mutirões como esse tem reforçado o compromisso do DayHORC – Hospital de Olhos Ruy Cunha em ampliar o alcance dos serviços públicos de saúde. “A ação oferece à população uma assistência médica especializada nessa área. Assim, estamos favorecendo o acesso e incentivando o cuidado com a saúde”, concluiu o Diretor Médico do DayHORC, Dr. Ruy Cunha – CRM 5775, RQE 4860.