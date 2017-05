Rede de Ensino lança livro de aluno de apenas nove anos

O projeto Tarde de Autógrafos, da secretaria de Educação de Ilhéus, incentiva o interesse dos estudantes da rede municipal de ensino pela literatura infantil. Nesse sentido, o prefeito Mário Alexandre prestigiou o lançamento do livro Contos e Encontros, de autoria do aluno Vagner Alves, de 9 anos, do quarto ano, da Escola Nucleada do Japu, Sala Maria Vitória Nascimento Cardoso, na localidade rural de Maria Jape.

Vagner Alves, filho de Rita de Cássia dos Santos e de Balbino Gonçalves da Silva, é um pequeno escritor e ilustrador que retrata personagens e situações do imaginário infantil, através de contos, poemas e desenhos. Aluno da professora Joanita Cruzeiro, o jovem estudante encantou a equipe de professores da Educação Infantil e os alunos de sua escola, com histórias divertidas e cheias de magia, sensibilidade e imaginação criativa.

O lançamento do livro contou com a presença de alunos, pais, pessoas da comunidade, os secretários municipais de Educação, Eliane Oliveira, e de Agricultura e Pesca, Angelito Filho, do vereador Gil Gomes, o diretor da Escola Nucleada do Japu, Dilton Oliveira Silva, além de representes do sindicato dos trabalhadores em Educação. O artista Corinto Alves dos Santos fez uma apresentação de voz e violão.

Parque Infantil – Na oportunidade, o prefeito Mário Alexandre parabenizou o pequeno artista, a equipe de professores e a comunidade, de modo geral, pelo incentivo à produção cultural entre as crianças. Ele aproveitou a visita a Maria Jape, fez uma inspeção da situação física da escola e ainda autorizou a implantação de um parque infantil no espaço a fim de criar uma área de lazer para os alunos. “Não quero ser um prefeito que só aparece de quatro em quatro anos. Estou como prefeito e tenho desejo de ajudar realmente a reconstruir nossa cidade”, declarou Mário Alexandre.

Outra curiosidade é o papel da professora de Vagner, Joanita Cruzeiro. Ela é uma ex-aluna da escola de Maria Jape, que ajudou a carregar as primeiras cadeiras para instalação daquela unidade de ensino. Hoje ela é a professora da escola onde estudou e tem os próprios filhos como alunos.