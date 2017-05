Professores são vacinados contra Influenza nas escolas

Para melhorar o índice de cobertura da vacinação contra a Influenza, em Ilhéus, técnicos da secretaria municipal da Saúde montaram hoje (25), durante todo o dia, postos volantes no Instituto Municipal de Ensino Eusínio Lavigne (IME), a maior escola da rede municipal de ensino, e no CEEP/Ceamev, a rede estadual. Pela manhã, foram vacinados 60 professores nas duas instituições.

A estratégia visa oportunizar os trabalhadores de educação – um dos públicos-alvo da campanha – a receber a dose única da vacina em seu próprio local de trabalho. Assim como acontece por todo o Brasil, a campanha está sem atingir o índice de cobertura de 90 por cento, exigido pelo Ministério da Saúde. A preocupação é prevenir doenças causadas pelo vírus influenza e até mortes. A campanha, que prevê a cobertura vacinal de 41.109 ilheenses, tem, até o momento, 42 por cento do índice alcançado.

De acordo com Gleidson Santana Souza, coordenador da Vigilância Epidemiológica do Município, ações semelhantes estão sendo executadas na zona rural de Ilhéus e, à noite, nas igrejas e templos religiosos. Grupos prioritários são convidados a se vacinar. “Além de proteger-se, contribui para que Ilhéus atinja a cobertura vacinal”, assegura.

O público alvo da campanha são os idosos a partir de 60 anos, crianças na faixa etária de 6 meses a menores de 5 anos (4 anos, 11 meses e 29 dias), gestantes, puérperas (até 45 dias após o parto), professores, os trabalhadores da saúde, povos indígenas, grupos portadores de doenças crônicas não transmissíveis, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos sob medidas socioeducativas, população privada de liberdade e funcionários do sistema prisional.

Em Ilhéus, outro reforço garantido pela secretaria de Saúde, é a continuidade da vacinação no sábado (27). No calendário nacional, a data de encerramento está prevista para sexta. “Decidimos ampliar a ação no sábado e estamos disponibilizando sete pontos estratégicos com equipes volantes”, afirmou a secretária Elizângela Oliveira.

Veja onde funcionarão os Postos de vacinação neste sábado