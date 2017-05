Sincericídio comédia teatral estará em cartaz no Teatro

A comédia “Sincericídio” é o espetáculo que estará em cartaz neste sábado, 27 (às 21 horas) e domingo, 28 (às 20 horas), no Teatro Municipal de Ilhéus, protagonizado pela atriz Antonia Fontenelle, sob a direção de Jorge Forjalla e participação de Vini Cavaliere. O texto é de Guilherme Macedo. O ingresso que custa R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia) pode ser adquirido antecipadamente na bilheteria do teatro.

De acordo com a produção do espetáculo, a peça se define como comédia teatral, quase autobiográfica, “onde Antonia Fontenelle relata passagens de sua vida e pontua as situações onde foi marcada por sua sinceridade”. O nome da peça é explicado pela própria artista. “Em um mundo politicamente correto de vaidades e egos, dos lindos e ricos das redes sociais, “Sincericídio” é não ter medo de dizer suas verdades”, ressalta.

E a atriz Antonia Fontenelle acrescenta: “Mais do que magoar alguém é apontar que nossos caminhos, embora muitos pareçam esquecer, são feitos de erros, tropeços e escolhas. Nunca tive medo de dizer o que penso. Apanhei muitas vezes por isso. Podem me julgar por tudo, mas não tenho medo da verdade. A sinceridade por vezes é uma meia verdade. O sincericídio é uma verdade completa”.