Prefeitura voltará a estimular a prática do remo

Durante audiência ocorrida no Centro Administrativo de Ilhéus, o prefeito Mário Alexandre recebeu o presidente do Clube de Regatas Ilhéus, Rivelino Mariston. Na oportunidade, foi apresentado o histórico e a importância da prática da modalidade no município e solicitado um termo de concessão de uso de algum espaço para o desenvolvimento de atividades e formação de atletas.

Ilhéus já foi destaque nacional desta modalidade esportiva, com ápice na década de 1980. As baías do Pontal e da Sapetinga são estuários propícios à prática da modalidade. Diversos atletas formados em clubes tradicionais da cidade – a exemplo do Pontal, Colo Colo, Satélite, Jorge Amado e Sizínio Barros – integraram clubes importantes do remo nacional, como o Vasco da Gama e Flamengo, no Rio de Janeiro. Nomes de Ilhéus – Flávio Andrade, Carlitão, Raimundão, dentre outros – integraram seleções nacionais da modalidade, conquistando títulos pan-americanos. O então técnico Buck, do Flamengo e da seleção brasileira, considerava o remo de Ilhéus como um dos mais qualificados do Brasil.

O prefeito de Ilhéus, Mário Alexandre, se sensibilizou com a história vitoriosa do remo local e confirmou o interesse do município em fomentar o esporte. “Estamos felizes em receber o Rivelino aqui em nosso gabinete e relembrar tanta coisa boa que esse esporte trouxe para nossa cidade. Iremos fomentar a prática e fazer essa parceria que só traz saúde e bem estar para nossa cidade.”, afirmou.

Já o presidente do Clube, comemorou o momento de resgate da modalidade no sul da Bahia. “Agradeço em nome de todos os praticantes pelo apoio e respeito ao Clube de Regatas Ilhéus” concluiu Rivelino. O prefeito determinou o estudo de um local onde será construída a sede do clube.