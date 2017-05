Ilhéus sedia pela primeira vez Seminário dos Centros Pop da Bahia

Ilhéus sediará pela primeira vez o Seminário dos Centros Pop (Centro de Referência Especializado para Pessoas em Situação de Rua) da Bahia com o tema “Promovendo a Identidade para a Qualificação e Reinserção Social”. O evento acontece na próxima segunda–feira (29), das 8 às 17 horas, no auditório da Faculdade Madre Thaís. O evento voltado para gestores e técnicos da área, tem como objetivo realizar a capacitação, trocar experiências e discutir políticas públicas para os cidadãos em situação de rua.

As inscrições para o Seminário já estão abertas, com vagas limitadas e podem ser realizadas pelo endereço eletrônico, (https://www.sympla.com.br/sem inario-dos-centros-pop-da-bahi a-2017__143010), gratuitamente. Estudantes do curso de Serviço Social da Faculdade Madre Thaís, União Metropolitana de Educação e Cultura (Unime), Universidade Norte do Paraná (Unopar) e Centro Universitário Internacional (Uninter), podem participar.

Para Soane Galvão, secretaria municipal de Desenvolvimento Social, realizar um seminário desse porte pela primeira vez em Ilhéus representa a valorização do debate sobre esta temática no município. “Vamos sediar o Seminário Estadual pela primeira vez, isso mostra que estamos no caminho certo. É um momento esperado e muito importante, que vamos apresentar nosso trabalho e trocar experiências com profissionais que atuam diariamente na tentativa de tirar essas pessoas da situação de rua”, afirma.

A programa ção será iniciada às 8 horas, com abertura e composição da mesa, apresentação do vídeo institucional de como é a atuação do Centro Pop de Ilhéus. Em seguida, acontecerá a palestra magna “Contextualizando os Serviços de PSE para a População em Situação de Rua”, com Márcia Figueiredo Santos, Assistente Social e técnica referência dos programa s Centro Pop e Bahia Acolhe, da Secretaria Estadual de Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social e Superintendência de Assistência Social do Estado da Bahia.

No segundo momento, período da tarde, a partir das 14 horas, será realizada mesa redonda com palestra sobre “Reinserção Social – Compartilhando Experiências”, com os mediadores Sérgio Luiz, assistente social, e Tiago Luiz, psicólogo. Em seguida, mesa redonda com propostas e deliberações do plenário.

São esperados profissionais dos treze Centros Pop da Bahia: Itabuna, Vitória da Conquista, Barreiras, Camaçari, Candeias, Salvador, Feira de Santana, Eunápolis, Porto Seguro, Jequié, Juazeiro e Teixeira de Freitas.

Programa em Ilhéus

A coordenadora do Centro Pop de Ilhéus, Daniella Hoisel, relata que o programa possui uma equipe multidisciplinar completa, composta por assistentes sociais, psicólogos e equipe de abordagem.

O programa funciona de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas, com um trabalho técnico, especializado e humanizado, atendendo diariamente mais de 25 pessoas em situação de rua, que fazem as refeições diárias e são encaminhadas para os programa s da assistência social, serviços de saúde, entre outros, com objetivo de melhorar a qualidade de vida dos assistidos.

“No período que eles ficam na instituição damos todo o suporte necessário para que conquistem novamente sua autonomia e possam conduzir suas vidas. Buscamos o histórico, providenciamos documentação civil, promovemos oficinas de capacitação profissional e tentamos reinseri-los no mercado do trabalho”, conclui a coordenadora.