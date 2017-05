Biblioteca Ecológica da Coelba promove atividades nos dias 25 a 27

Crianças matriculadas na rede municipal de ensino de Ilhéus e moradores da cidade têm a oportunidade de se encantar com o universo da literatura infanto-juvenil através do acervo da Biblioteca Ecológica da Coelba. A Ecoteca estará na Praça da Catedral Dom Eduardo, no centro da cidade, de 25 a 27 de maio, com centenas de livros, atividades lúdicas e orientações sobre uso seguro e eficiente da energia elétrica.

Em parceria com a secretaria de Educação da Prefeitura de Ilhéus, a Biblioteca Ecológica vai contemplar cerca de 1.200 estudantes com o acervo de 300 livros voltados ao público infanto-juvenil, livros-brinquedos, cerca de 100 DVDs, além de espaço para manifestações artísticas, apresentação de teatro de fantoches, saraus musicais e literários, encenações infantis.

Segundo informação da secretária de Educação, Eliane Oliveira, entre as escolas que participarão das atividades estão o CAIC da zona sul, Creche Municipal Dom Eduardo, Centro de Convivência Pastor Severino, as escolas municipais do Iguape, Pequeno Príncipe, Perpétua Marques, de Vila Nazaré, Vovô Isaac, do Salobrinho, Herval Soledade, do Teotônio Vilela, além das Nucleadas de Areia Branca, de Olivença, do Japu, do Santo Antônio, Dom Tepe e Gisélia Soares. No sábado, a mobilização será direcionada aos alunos da educação infantil.

Programa ção – A programação especial da Ecoteca em Ilhéus e vai contar com a participação de arte educadores. Os alunos e visitantes serão recepcionados das 8h30 às 12h30 e das 13h30 às 17h30, com atividades lúdicas, como oficinas de pintura e dedoches, voltadas para o uso seguro da energia.

No local também será distribuída a cartilha “É Hora de Se Ligar”, publicação que traz dicas importantes de segurança para o público infanto-juvenil, e o jogo “Energia Amiga” que, além de ser entregue às crianças, será utilizado como dinâmica para fixação do conteúdo apresentado.

À noite, às 19 horas, serão exibidos filmes para alunos do EJA – Educação de Jovens e Adultos, mas as sessões também estarão abertas à comunidade em geral. Na quinta-feira, dia 25, será exibido o filme “Linda de Morrer”, comédia nacional com a atriz Glória Pires; na sexta-feira, 26, a cinebiografia “Irmã Dulce”; e no sábado, dika 27, será a vez de “Homem-Formiga”, filme baseado no universo da Marvel Comics.