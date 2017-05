Vice-prefeito diz que evento de tecnologia ajuda a fortalecer um novo ciclo econômico de Ilhéus

“Um evento proveitoso e inovador”. Assim definiu o vice-prefeito de Ilhéus e secretário de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável, José Nazal, a realização da Nave de Inovação Bahia Sustentável (NIBS), evento tecnológico que acontece em Ilhéus, de 17 a 19, no Centro de Convenções Luiz Eduardo Magalhães e que conta com o apoio da Prefeitura. Ao participar da abertura do evento – que também marca a terceira edição do Google I/O Extened Ilhéus – Nazal disse que experiências e conhecimentos que serão adquiridos ao longo dos três dias de evento, trazem para os jovens formas eficientes de utilizar as tecnologias e permitem a continuidade de um novo ciclo econômico, social e sustentável para Ilhéus. Nesta solenidade, Nazal representou o prefeito Mário Alexandre, que se encontra em Brasília.

O NIBS promove palestras na área de ciência, informação e tecnologia, com transmissões ao vivo, debates, compartilhamento e desenvolvimento de conteúdo, empreendedorismo social e disputas de games, destacando as novas tendências do mercado de tecnologia digital. Também presente à solenidade de abertura, José Vivaldo Mendonça, secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado da Bahia ressaltou a importância das novidades em tecnologia para o cultivo de cacau e produção de chocolate. “Ilhéus sedia um novo momento, unindo o governo, a academia e a sociedade para geração de desenvolvimento local”, afirmou.

A cerimônia de abertura também contou com a participação de Claudiana Figueiredo, coordenadora regional do Sebrae; Maria do Socorro Mendonça, presidente do Instituto Nossa Ilhéus; Alessandro Santana, professor e representante da Universidade Estadual de Santa Cruz; Marco Lessa, diretor da MVU Eventos e Lúcio Gomes, diretor-geral do Detran na Bahia.

No grupo de palestrantes, o evento traz nomes de peso, a exemplo do presidente da Fundação Campus Party, Francesco Farruggia; o ativista da política hacker, Pedro Markun; o membro da ESL Brasil – maior equipe de eSports do país – Bernardo Mendes; e o CEO e fundador do ezPark, Luiz Candreva. O evento tem o apoio das secretarias estaduais de Turismo e de Ciência, Tecnologia e Inovação, Prefeitura de Ilhéus, Superintendência de Fomento ao Turismo do Estado (Bahiathursa) e Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae). Tem ainda como parceiros a Universidade Estadual de Santa Cruz (Uesc), Costa do Cacau Convention Bureau, Associação de Turismo de Ilhéus (Atil), Instituto Nossa Ilhéus e Localdata Web. A organização é da MVU Promoções e Eventos