A Comissão dos Direitos da Mulher da Assembleia Legislativa defende o aumento da participação feminina na área da segurança pública. O colegiado irá na tarde desta quarta-feira (17) ao Comando-Geral da Polícia Militar da Bahia (PMBA), solicitar a retificação das vagas para mulheres no edital do concurso público para ingresso na corporação.

De acordo com o edital, publicado na última quarta-feira (10) no Diár…io Oficial do Estado (DOE), serão 2 mil vagas destinadas ao Curso de Formação de Soldado, sendo 1.819 para candidatos homens e apenas 181 para candidatas mulheres.