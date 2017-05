C O M U N I C A D O

A Secretaria de Saúde (Sesau) da Prefeitura de Ilhéus comunica à população, de modo geral, a suspensão temporária da emissão do Cartão SUS, através da Central de Regulação, situada no bairro do Malhado, devido à reconfiguração no Sistema DATASUS, que está sendo operada pelo Sistema Nacional de Regulação, do Ministério da Saúde, em várias cidades do País.

Esse comunicado visa evitar o deslocamento dos usuários interessados na emissão do Cartão SUS durante o período de atualização do sistema.

A Secretaria de Saúde fará o devido comunicado à população assim que for normalizado o funcionamento do sistema para tal serviço.