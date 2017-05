Hospital Costa do Cacau está pronto; prefeito e secretário da Saúde vistoriaram a obra hoje

O Hospital Regional Costa do Cacau está pronto. Toda a parte de engenharia já se encontra em fase de revisão final. A maior obra estruturante na saúde pública no sul da Bahia nos últimos 35 anos tem previsão de ser inaugurada no final de junho. De acordo com o secretário estadual da Saúde, Fábio Vilas-Boas, já foram iniciadas as licitações para compra de mobiliário e equipamentos de tecnologia.

“Esta é uma fase complexa do projeto. São centenas de licitações colocadas em prática para o hospital poder funcionar”, afirmou. Fábio Vilas-Boas visitou hoje (29) as instalações do novo hospital ao lado do prefeito de Ilhéus, Mário Alexandre, secretários municipais, vereadores e convidados. “Estamos diante de um dos mais importantes equipamentos da saúde pública da Bahia, um hospital de alta complexidade, elevado de resolutividade, que vai eliminar o gargalo no atendimento hospitalar de Ilhéus e do sul da Bahia”, afirmou o secretário.

Iniciativa histórica

O prefeito de Ilhéus, Mário Alexandre Sousa, que também é médico, definiu a obra como uma iniciativa histórica “que deve ter o reconhecimento de toda a região ao governador Rui Costa”. Mário disse estar diante de um modelo só comparável aos dos grandes hospitais do Brasil. “Tudo que foi executado aqui atende aos conceitos de excelência da medicina moderna. É uma obra para salvar vidas e essa grandiosidade vai estar à disposição da nossa gente”, definiu.

O Hospital Costa do Cacau fica localizado na rodovia Ilhéus-Itabuna, no bairro Banco da Vitória, próximo a dois grandes condomínios populares. A área construída é de 17.500 metros quadrados. Mas o projeto foi pensado visando uma futura expansão. Por isso, a área total do empreendimento é e 55 mil metros quadrados.

Serviços de Excelência

O governador Rui Costa sempre que se refere ao empreendimento, destaca que o novo hospital terá ortopedia, cardiologia e 30 leitos de UTI já na primeira etapa. Oito salas para cirurgias simultâneas e 180 leitos para internação são alguns dos destaques do novo empreendimento. O Hospital Costa do Cacau também contará com um reforço no serviço de Oncologia oferecido pela rede hospitalar de Ilhéus.

Durante aproximadamente dois anos, a obra empregou 200 trabalhadores em seu canteiro e custou 80 milhões de reais. “Pela primeira vez o serviço de cardiologia do Estado será implantado em uma cidade do interior com cirurgia cardíaca para atender a toda a região sul”, reforça Fábio Vilas-Boas. Para uma futura etapa de ampliação estão previstos mais 120 leitos. “Daremos dignidade às pessoas que moram nessa região, além de qualificar e melhorar muito o atendimento às pessoas”, destaca o governador Rui Costa.

Orgulho

Hoje, enquanto a comitiva visitava o novo hospital, técnicos da Coelba ultimavam os preparativos para testar a nova e moderna rede elétrica de 4 mil KVA, vinda direto da subestação da empresa. Na parte superior do prédio todo o sistema de ar condicionado, já montado, estava pronto para ser testado. Do lado de fora, Odraude Jesus Santos, o pedreiro que foi contratado nos primeiros dias da obra, quase dois anos atrás, não escondia sua emoção. “Estou orgulhoso de fazer parte deste momento”, afirmou.

Dentre as autoridades presentes, estavam os vereadores Paulo Carqueija, Makrisi Angeli, Aldemir Almeida, Ivo Evangelista e Fabrício Nascimento. Acompanharam o prefeito, os secretários municipais Oswaldo Dunkel (Saúde), Hermano Fahring (Infraestrutura), Alisson Mendonça (Relações Institucionais), Alcides Kruschewsky (Comunicação). Também participou da visita o diretor do Hospital Geral Luiz Viana Filho, Cláudio Moura Costa, além dos engenheiros da empresa que executou a obra.