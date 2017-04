ILHÉUS MOBILIZARÁ MOTORISTAS, PEDESTRES E CICLISTAS NO “MAIO AMARELO”

A Prefeitura de Ilhéus, através da Coordenação de Educação para o Trânsito, órgão vinculado à Superintendência de Transporte e Trânsito (Sutran), realizará ações educativas na cidade. A primeira delas será no dia 1º de maio, às 8 horas, com concentração na entrada da rua Araújo Pinho e caminhada até a praça Dom Eduardo, em frente à Catedral de São Sebastião, no centro da cidade, com chegada prevista para as 9 horas. Das 9 às 12 horas, o evento, que conta com parceria do Serviço Social da Indústria (SESI), responsável pela estrutura montada e stand de robótica com os alunos da entidade, apresentará o “caminhão digital”, espaço com 12 computadores que trarão palestras sobre trânsito seguro, com abordagens para adultos e crianças. Além disso, serão disponibilizados serviços de saúde, como exames oftalmológicos, avaliações bucal e física, instrução nutricional para crianças e adultos e aulas de dança e zumba. As atividades fazem parte do movimento “Maio amarelo”, mobilização nacional empreendida pelo Poder Público e sociedade civil, que estimula a conscientização, o amplo debate das responsabilidades e à avaliação de riscos sobre o comportamento do cidadão enquanto pedestre, ciclista ou motorista, dentro de seus deslocamentos diários no trânsito.