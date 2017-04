“Direito e Contemporaneidade” em debate na XII Semana Jurídica da FTC

Fomentar o debate jurídico e inserir a Faculdade de Tecnologia e Ciências (FTC) como protagonista no contexto de grandes eventos jurídicos no Sul da Bahia. Foi nesta perspectiva que surgiu e que irá acontecer a XII Semana Jurídica da FTC Itabuna, no período próximo de 04 a 06 de maio. A iniciativa, que faz partes das atividades de extensão do Colegiado de Direito, acontece no campus-sede da Faculdade em formato de Seminário Interdisciplinar, focado na temática “Direito e Contemporaneidade”.

Durante os três dias do evento, estudantes, professores e profissionais de Direito da região serão motivados à participação nos debate sobre o tema centralizador, a partir de palestras, oficinas, minicursos e mesas-redondas, nos quais estarão em evidência subtemas como o Direito, o Desenvolvimento, as Políticas Públicas e a Governança. A XII Semana Jurídica da FTC Itabuna também se propõe a envolver a Instituição de Ensino nas discussões do Território de Identidade Litoral Sul, do Estado da Bahia.

Segundo os estudantes do 9º semestre do curso de Direito, que integram a comissão organizadora do evento, a realização da XII Semana Jurídica da FTC Itabuna justifica-se pela relevância da temática do Direito em face às modernizações jurídicas mais recentes e como elas têm contribuído para o desenvolvimento brasileiro e para a formação e qualificação acadêmica dos profissionais de Direito e demais áreas.

Na quinta-feira (4), a programação começará às 11 horas, com o credenciamento dos participantes. À tarde, a partir das 14 horas, acontece a Oficina de Prática Jurídica I: Elaboração de Peças Processuais, ministrada pela professora Raildes Pereira, coordenadora do curso de Direito da FTC Itabuna.

Já à noite, às 18 horas, acontece à solenidade oficial e conferência de abertura da XII Semana Jurídica da FTC, cujo tema “O Papel do Direito e da Política na Expansão Capitalista Corporativa”, será tratado pelo professor Fábio Santos, coordenador cientifico do evento. Na sequência, os professores Paulo Sérgio Bomfim e o delegado da Polícia Civil da Bahia, Thiago Almeida, falaram, respectivamente, sobre “O Perfil do Assassino de Mulheres” e “Condução Coercitiva e Garantias Constitucionais”.