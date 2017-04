Meeting de Odontologia da Faculdade de Ilhéus recebe José Mondelli, um destaque na estética odontológica no País

O 1º Meeting de Odontologia da Faculdade de Ilhéus, que encerra nesta quinta-feira, reúne estudantes e profissionais da área com a proposta de discutir, atualizar e promover o conhecimento no cenário atual da inovação na odontologia. O evento foi aberto na manhã da quarta-feira, com a palestra de sobre o tema “Tratamento estético e funcional do desgaste dentário provocado por bruxismo: ajuste oclusal e facetas estéticas”, feita pelo professor José Mondelli, um dos maiores nomes da Estética Odontológica do País.

Mondelli é mestre, doutor e pós-doutor em Dentística pela USP (Universidade de São Paulo), diretor do Instituto Mondelli de Odontologia, e graduado Faculdade de Farmácia e Odontologia de Araraquara. Durante o evento, ele foi apresentado pelo professor Helder Valiense, presidente da Associação Brasileira de Odontologia – secção Ilhéus, seu ex-aluno. O cientista terá mais uma participação no Meeting nesta quinta-feira, também no auditório da Faculdade de Ilhéus.

Em nome do Instituto Mondelli e da USP, o professor agradeceu ao convite da Faculdade de Ilhéus e iniciou a palestra com a música Alvorada, da ópera “O Escravo”, de Antonio Carlos Gomes. “Estou mostrando aos profissionais os princípios estéticos modernos, porque, hoje, a procura e a exigência estética são um fato que o dentista tem que enfrentar. Atualmente, os pacientes procuram mais os dentistas pela estética do sorriso do que por dor de dente. Antigamente, a maioria tinha alguma alteração, alguma dor, dificuldade em falar, alguma dificuldade em se alimentar. Hoje, a maioria dos pacientes procura um profissional para o tratamento estético dos dentes” afirmou o professor.

Na palestra, Mondelli disse: “vale mais os dentes do que qualquer botox”. Apresentou slides com o sorriso de diversas personalidades famosas do mundo e imagens dessas mesmas pessoas com o efeito da retirada dos dentes pelo computador. Ele explicou também que “Se você olhar uma pessoa apenas nos olhos você não a identifica, mas se olhar no terço inferior da face, você a identifica.”. Ele afirma que na filosofia do sec. XXI, a estética e a função andam de mãos dadas e que estamos vivendo a era do lookismo. E mostrou dados de uma pesquisa realizada revelando que no primeiro contato 47% das pessoas olham o sorriso, 31% os olhos, 11% o cheiro.

Programação – O evento é uma realização da comissão de formatura da primeira turma de graduandos em Odontologia da Faculdade de Ilhéus, que colará grau no início de 2018. O professor José Mondelli empresta seu nome à primeira turma de Odontologia da instituição, e adianta que já preparou o discurso da formatura, homenagem em que faz menção aos pais.

Na parte da tarde, aconteceu a palestra “Tendências do clareamento dental“, com a professora Ana Flávia Soares, mestra e doutora em Ciências

Odontológicas Aplicadas. Ela é professora do curso de Odontologia da Faculdade Independente do Nordeste (Fainor), em Vitória da Conquista. O Professor Luciano Tavares, especialista em Dentística, ministrou o tema “Resinas Bulk Fill“. E o professor Lucas Barros, mestre e doutor em Dentística pela Unesp-Araraquara, especialista em Implantodontia pela Uningá e professor de Odontologia da Faculdade de Ilhéus, apresentou o tema “Aplicações Clínicas“ .

O coordenador do curso de Odontologia, professor Fábio Silveira de Souza, ressalta que “ensino, pesquisa e extensão formam nosso maior incentivo para realizar este encontro. Este evento soma-se a outras atividades de igual importância para a consolidação do projeto pioneiro em nossa região, a implantação do nosso curso de odontologia em Ilhéus. Segundo ele, antes mesmo de formar a primeira turma de odontólogos, a Faculdade de Ilhéus já expõe à comunidade a seriedade do projeto, que exigiu um grande investimento, não só na criação do curso, mas também na construção e no funcionamento de uma clínica odontológica, que proporciona atendimento gratuito à população de baixa renda.”

Patrocínio – O 1º Meeting de Odontologia da Faculdade de Ilhéus tem sua realização patrocinada pela 3ª Via Formatura e Eventos, Dental Cremer, Uniodonto, Clevdente, Dental Tech, CRO (Centro de Radiologia Odontológica), Instituto Excellence, ABO (Associação Brasileira de Odontologia) – Secções de Ilhéus e Itabuna, Hotel Jardim Atlântico, COA (Centro de Odontologia Avançada), COI (Centro Odontológico de Ilhéus), CCAA, Cabana Gabriela, Pousada Praia Bela e Dr. Roberto Fujioka.