FTC promove curso de Oratória em Itabuna

Falar e ouvir estão entre as habilidades mais significativas do ser humano. Na vida moderna, a maior parte do tempo é gasto com a comunicação verbal. No mundo do trabalho a valorização do profissional está na sua habilidade de transformar pensamento. Dominar a linguagem verbal vende facilmente uma ideia. Pensando assim, acadêmicos do curso de Direito da Faculdade de Tecnologia e Ciências (FTC) de Itabuna promove na próxima segunda e terça-feira, 24 e 25 de abril, a partir das 19 horas, o Curso de Oratória.

Tendo como público-alvo estudantes e profissionais das mais diversas áreas, o curso tem o objetivo de proporcionar ao participante o desenvolvimento da habilidade de falar em público com eloquência, sem improviso. As inscrições estão sendo feitas no saguão do campus-sede da FTC mediante o pagamento de uma taxa de R$ 40. Para ministrar o Curso de Oratória, estará em Itabuna o professor de Oratória Jurídica, Pedro Barroso Sobrinho.

Segundo os organizadores, a renda do curso será revertida na realização da ação “Família Legal – Casamento Coletivo”, que integra o Projeto Faculdade Sem Muros e o Direito das Minorias: Justiça e Cidadania como Mecanismos de Transformação Social, implementado pela FTC Itabuna em parceria com o Tribunal de Justiça da Bahia. A ação viabiliza a legalização da união estável para famílias carentes. A cerimonia coletiva do casamento, possivelmente, acontecerá na última semana de maio.