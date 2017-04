Brena Gonçalves apresenta no Teatro Municipal de Ilhéus o show “O que me toca”

A cantora e compositora Brena Gonçalves traz para o Teatro Municipal de Ilhéus, no dia 5 de maio, às 20 horas, seu novo show “O que me toca”. Depois de mais de 10 anos de estrada em shows, eventos, bares em Ilhéus e região, participações em bandas e grupos musicais, festivais, e recentemente, no reallity show de música – o The Voice Brasil (2016), da Rede Globo, Brena leva para o palco sua própria alma, e diz que está no seu “ponto alto”. O show tem o apoio da Prefeitura de Ilhéus.

A produção do show informa que o repertório é formado por canções da MPB, “e apresentações que fizeram o público se encantar e torcer junto”, sob a direção de Cyronaldo Gonçalves e Beatriz Gonçalves. “Aposto no envolvimento total com o público. Quero olhar no olho de cada um”, afirma. Ela espera emocionar e fazer a plateia cantar e dividir as melhores energias.

No show “O que me toca” o repertório conta com textos e canções que marcam sua história musical, e outras executadas no The Voice Brasil, além de canções autorais como “Pássaro” – dedicada à sua avó, e “Rainha de copas” – sua canção de influencia latina, entre outras que irão surpreender cada um que estiver no palco do Teatro Municipal de Ilhéus.