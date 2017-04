Artista faz registro do patrimônio arquitetônico de Ilhéus usando o reaproveitamento de papel

Joferson Ferreira de Oliveira, morador de Olivença, em Ilhéus é um artista talentoso. Há mais de 20 anos, Jó, como é mais conhecido, trabalha com arte em papel e tem como principais obras as recriações dos monumentos históricos de Ilhéus. Uma contribuição que ele dá através da sua arte para preservar a memória da cidade. O artista relata que desde criança se sentiu atraído pela arte e que sempre quis trabalhar como materiais reaproveitados.Foi então que surgiu a possibilidade de trabalhar com papel.

As esculturas ganharam popularidade devido o apoio da Secretaria Municipal de Cultura, por meio da Casa de Jorge Amando, onde frequentemente Jó expõe e comercializa seu trabalho. Os objetos mais populares são a Catedral de São Sebastião, Vesúvio eBataclan. Segundo o artista a ideia de reproduzir os pontos turísticos surgiu quando percebeu que os turistas chegavam à cidade e não encontravam nada de característico para levar como lembrança.

Hoje além manufaturar as esculturas, Jó realiza oficinas em casas de recuperação da cidade,integradas ao Centro de Referência à Assistência Social – CRAS.Ele explica quea arte também pode ser utilizada como ferramenta de educação e, o fato de poder ajudar outras pessoas, por meio da arte sua arte, ele define como “algo maravilhoso”.