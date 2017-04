Vacinação contra Influenza começou hoje com atendimento a trabalhadores da saúde

A vacinação contra a gripe Influenza iniciou hoje, 17, em Ilhéus. Dedicada apenas aos trabalhadores na área de saúde até a próxima quarta-feira, 19, a ação foi marcada pela organização e média procura, de acordo com a avaliação da secretaria municipal de Saúde (Sesau). A vacina protege contra os três subtipos de vírus da gripe que mais circularam no país: A/H1N1, A/H3N2 e Influenza B.

Maria Santos, funcionária pública na área de saúde, destacou a importância de se imunizar, o que diminui o risco de morte, internação ou complicação decorrente da gripe. “Embora muitos achem que a Influenza é uma doença simples, se agravada, ele pode levar uma pessoa a óbito”, ressaltou.

Postos abastecidos

Todos os postos de saúde do município já foram abastecidos para a vacinação contra a gripe Influenza. É o que afirma a coordenadora de Imunização do Departamento de Vigilância em Saúde da Sesau, Walkiria Cardeal. “Não é preciso correria e nem medo de que vai faltar a vacina, mas é importante seguir o calendário de vacinação”, ratifica.

A ação visa atender a mudança de estratégia determinada pelo Ministério da Saúde que desenvolveu uma classificação de grupos prioritários e estabeleceu o prazo estipulado para os órgãos competentes ministrarem as vacinas contra a gripe. Este ano, o período vai de 17 de abril a 26 de maio, enquanto o “Dia D” da vacinação em todo o Brasil ocorre em 13 de maio.

Alerta às gestantes

No ano passado, segundo levantamento do Ministério da Saúde, em média, o grupo prioritário que menos recebeu a vacina foi o das gestantes, o que representa um fator preocupante e de alto risco. Assim, fica o alerta para as grávidas a fim de que elas também procurem uma unidade de saúde mais próxima e se protejam da doença. Em todo o país, a expectativa é de vacinar 54,2 milhões de pessoas.

A novidade da campanha em 2017 é a inclusão dos professores da rede pública e privada, que receberão gratuitamente a imunização. Apesar da importância, algumas pessoas precisam ficar atentas porque há contraindicações da vacina. Indivíduos com histórico alérgico às proteínas do ovo e quem teve reação anafilática em dose anterior ou está com febre ou possui doenças febris agudas não devem receber a vacina.

Calendário de Vacinação