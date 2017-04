UESC começa período letivo 2017 com calourada e ações afirmativas

A Aula Magna, que marcou a abertura do semestre letivo na Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC), teve a presença da Profa.Dra. Janaina Damaceno Gomes, (Febf/UERJ). Ela ministrou a conferência “A cidade de Íris: Políticas de reconhecimento e ações afirmativas no Brasil do Século XXI”, às 9 horas, desta segunda-feira (17), no auditório do Centro de Arte e Cultura Paulo Souto, No campus Prof. Soane Nazaré de Andrade, no bairro Salobrinho em Ilhéus/BA.

O evento, com entrada franca, foi aberto com as boas vindas da reitora Adélia Pinheiro, falando para uma plateia atenta formada por estudantes calouros e veteranos. Ela destacou as ações que serão implementadas, com a participação de todos os segmentos acadêmicos, para construção do novo estatuto da UESC. O processo Estatuinte já está em curso. As primeiras etapas ocorreram ao longo de 2016

A solenidade do inicio do primeiro período letivo da UESC contou os presenças dos pro-reitores de Graduação, Elias Lins Guimarães; de Pós-Graduação, George Rego Albuquerque; de Extensão, Alessandro Fernandes de Santana e de Administração, Elson Cedro Mira.

A palestrante, Janaina Damaceno Gomes, é professora Adjunta da Faculdade de Educação da Baixada Fluminense (FEBF/UERJ). Doutora em Antropologia Social, pela USP, Mestre em Educação e Bacharel em Filosofia pela Unicamp. Realizou o pós-doutorado no Programa de Pós-Graduação em Sociologia da UFSCar, com o projeto “Uma Vida em Arquivos”, cuja temática era a formação de arquivos visuais e audiovisuais de movimentos sociais negros no Brasil, na África do Sul e nos Estados Unidos. Um dos resultados da pesquisa foi a realização do curso de extensão “Cinema Negro, Fotografia e Políticas de Representação”.

A programação da Calourada Acadêmica Unificada, com o objetivo de recepcionar os estudantes, principalmente os ingressantes, prossegue nesta terça-feira com atividades com o DCE e Kawé. A tarde, com uma feira de Livros da Editus e a palestra “Roda Maria da Penha”, com a Major/PM, Denice Santiago, tendo como mediadora a professora Flávia Alessandra de Souza e a noite programação cultura proposta pelo DCE.