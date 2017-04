Laços de amizade – Doze citações para sua reflexão:

1.As qualidades dos seus amigos escreva-as sobre a rocha; sobre o gelo, as suas imperfeições.

2.Você falhou com um amigo? Não é preciso dobrar os joelhos e penitenciar-se. Um bom diálogo com um pedido de desculpas é capaz de corrigir as falhas mais incríveis.

3.Afaste-se de amigos agressivos que fazem guerra com o mundo, para que não suceda eles fazerem guerra com você!

4.Se você vai competir para vencer, e faz parte de uma equipe indolente, tome uma atitude. Lembre-se que todo remédio deve, antes, ser agitado para produzir efeito…

5.Não acompanhe amigos que desrespeitam as leis dos homens e as leis de Deus. Se eles não respeitam ninguém, como irão respeitar você?

6.Discussão com amigos pode ser um aviso precioso de que devemos repensar nossas ações e reações para com eles.

7.O coração humano é um termômetro que mede o calor da amizade. Qual é, então, a temperatura em alguém que não tem amigos?

8.No seu dia a dia abra-se à amizade, mesmo a quem você desconhece. Reflita que, hoje, seus ilustres amigos um dia foram ilustres desconhecidos…

9.Muitos amigos podem atacá-lo, mas basta um único para defendê-lo para manter-se viva a esperança na amizade.

10.Em termos de amizade, muitas vezes você vai ajudar. E outras tantas será ajudado. Porém, esteja pronto a dar mais do que a receber.

11.Pedra preciosa só brilha após bem polida; a amizade, só após bem provada!

12.Reflexões:

* Declaração de amizade é um ato original, não tem rascunho.

* Um homem vazio de amigos é um homem cheio de angústias.

* Um homem de muitos amigos é um homem de múltiplos corações!

* Seja dinheiro ou sentimento, negocie sempre com amizade, nunca a amizade!

* Amigo-amigo, de “quatro costados”, é aquele que entra numa briga conosco nem que seja para apanhar…

