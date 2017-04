Cultura, sabedoria: dois sonhos plenamente realizáveis!

1.Cultura: ligação direta entre o sonho e o sucesso.

O homem sem cultura é um homem nu que vive a se esconder, temendo ter o seu saber confrontado, sua moral diminuída.

O inculto tem uma roupagem interior frágil, esmaecida por sua própria palidez intelectual. O culto, contrariamente, é iluminado, garboso, pois detém a riqueza do saber, imensurável.

Cultura é o alimento de cada dia. É o maná da alma e da mente. Aquele que a despreza vive em fome perene. A cultura nutre o corpo, fortalece os neurônios, engrandece o ser. E quem estiver bem alimentado está apto a participar dos grandes embates, rumo aos grandes sonhos.

Se você pensa em sair por aí, disputando espaço, e que vai vencer só porque você é você, saiba que sem estar nos trilhos da cultura vai patinar e perder o trem das oportunidades.

E atenção. Não espere que, sem esforço, as informações entrem no seu crânio como o ar nos pulmões. Você deve buscá-las, assiduamente. Todo dia se aprende, e todo dia há o que ser aprendido. A cultura está a luzir em todos os cantos, como o sol no firmamento.

Ter cultura é vestir-se em trajes de gala, ter eloquência, ser visto, ouvido, cultuado. E mais: é pavimentar o acesso à porteira dos sonhos, abri-la, e ver à frente o sucesso num quadro espetacular!

Internet, rádio, TV, jornais, revistas… Opções valiosas, disponíveis em “tempo real”, a disponibilizar cultura em alto nível e baixo custo.

2.Sabedoria: sonho que habita a cabeça de todo homem.

Quando o assunto é vital, o homem sábio perscruta, não só sua consciência, mas também seu coração antes de falar e agir. Suas palavras e ações são corroboradas por atitudes probas, equilibradas, tendo por respaldo a lei e a ordem.

Mesmo quando ele julga sob intensa emoção, pondera, medita e seu veredicto é justo, coeso e dentro da razão. O sábio vale-se do seu saber e discernimento para unir dissidentes, acalmar exaltados, apascentar conflitos. Tem seu acervo do saber cultivado nos ensinamentos dos mestres, nos umbrais da vida, e aperfeiçoado nos preceitos de Deus.

E o que é a sabedoria?

É uma grande soma de conhecimentos e experiências adquiridas na vida; erudição, juízo, bom senso, razão.

A sabedoria é, ela própria, uma riqueza incalculável, maior do que aquela que se pode conquistar com ela. Por isso é tão almejada, disputada, um sonho de dez entre dez pessoas.

Tenha você também, dentro de si, o sonho da sabedoria!

É fácil adquiri-la. Está em todos os livros, salas de aulas, seio dos lares. Quem acumular dotes de sabedoria terá, não só seu sonho realizado, mas também poderá realizar o sonho da humanidade!

Atenção: não gaste tempo com tolices pois poderá faltar ao precisar usá-lo em coisas inteligentes!

Prof. Inácio Dantas

Do livro “Você, o construtor dos seus sonhos” – Editora Vozes – www.vozes.com.br