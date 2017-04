Carreira de líder, algumas considerações importantes:

“Um bom funcionário com problemas particulares pode se transformar num mau funcionário. Ouça-o, cuide bem dele, ele lhe é valioso. Ou você vai se desfazer de uma pérola só porque ela não está brilhando?”

A carreira de líder é feita de muito trabalho e de uma alta carga de responsabilidade. Ela pode ser breve ou longa, de fracasso ou sucesso, a depender do comprometimento e do desenvolvimento do profissional – se ele está mais para o esforço ou mais para a platitude…

Quem pretende triunfar na carreira não pode refrear seu ritmo nem subjugar seu currículo realizando trabalhos e comandos em níveis abaixo do seu potencial. É imperioso dar o melhor de si e buscar ser o expoente da empresa. É dessa forma que se concreta os esteios da carreira e pavimenta-se a estrada das conquistas.

Considerações:

*Motive seus funcionários a alcançar metas e objetivos. Prêmios, promoções, gratificações, etc, são formas de motivação. Funcionários motivados, produção ampliada.

*Considere seus fornecedores tão importantes quanto seus clientes. Trate-os bem, valorize-os, são parceiros valiosos. Clientes podem lhe dar lucro pelas vendas, fornecedores podem lhe dar lucro pelas compras.

*Incorpore-se aos objetivos estatutários da empresa que você faz parte. Engaje-se nas suas metas de crescimento e desenvolvimento e cresça e se desenvolva junto. Esteja comprometido com a empresa para ela estar comprometida com você!

*Você é o líder que fará “acontecer”, que dará ao mercado o que o mercado não tem mas necessita ter: bons produtos, bons serviços. Sob a sua batuta, equipes desenvolverão bens e serviços que serão avidamente absorvidos pela demanda. Então aja, a hora é agora, enquanto a ideia está “fresca” e você não tem concorrência.

*Há necessidade de mudanças na empresa? Implemente-as já, não procrastine, amanhã pode ser tarde. Mudar quem ou o quê está ineficiente reduz custos e expande produtividade. Com isso, obtém-se melhor performance produtiva, culminando com o aumento de vendas e lucros e melhorando a saúde financeira, sua e da empresa.

*O líder deve, com responsabilidade, ater-se aos problemas graves da equipe e da empresa. Numa súbita emergência, e na falta de ideias próprias, ideias implementadas em outras empresas, com sucesso, podem servir de parâmetro para resolver ou atenuar os seus problemas. Essas ideias podem

ainda ser adaptadas e melhoradas, uma vez que cada empresa tem sua política interna e suas peculiaridades. Há que estudar pormenorizadamente e aplicar o antídoto adequado, na dose e tempo certo e a custo condizente.

Prof. Inácio Dantas