68ª CIPM PRENDE AUTOR DE FURTO EM SUPERMERCADO NO CENTRO

Na tarde desta quarta-feira (12), a guarnição do 1º pelotão (Centro) foi acionada para averiguar uma situação envolvendo furto de mercadoria em um supermercado no Centro. Ao chegar ao local, os policiais constataram que se tratava de um furto de 01 (uma) bandeja de Carne e 01 (um) Pacote de macarrão. O autor do delito trata-se de EMMANUEL IAPICHINI MOURA.

Material recuperado:

✅ 01 bandeja de Carne;

✅ 01 pacote de macarrão.

EMMANUEL e o material apreendido foram conduzidos à DP para as adoções das medidas legais.

Sua denúncia anônima fortalece a nossa corrente do bem. Ajude a Polícia Militar a combater o crime em sua localidade!

#68cipm

#OServiçoNãoPara

#PMeComunidadenacorrentedobem