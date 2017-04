“Se você quiser liderar, deve servir”: Reflexões sobre um novo modelo de liderança e seus impactos na sociedade global.

Texto redigido por AMÁLIA A. DOS S. SOUZA formada em Administração de Empresas, Especialista em Gestão Escolar, MBA em Administração e Finanças, Coach Financeira especialista em solução de dívidas pelo Instituto de Coaching Financeiro (Rio de Janeiro), Diretora Administrativa do Colégio Impacto em Ilhéus-Bahia.

Ser líder, ser chefe, ser notado, ser um destaque no meio em que vive. Quem nunca se colocou na posição de alguém que está no comando e pensou que essa posição seria a mais confortável, com menos responsa-bilidades ou pelo menos, com menos necessidade de esforço e trabalho?

Muitas pessoas, na sociedade, possuem a ideia equivocada que a posição de liderança é a mais fácil. Frases como: “O chefe não trabalha, só manda”, “Vida boa demais, um monte de gente fazendo o que ele quer” são perpetuadas como se não houvessem dificuldades em se manter na liderança e o mais importante, servir às pessoas. Sim, liderar é servir. De acordo com James C. Hunter em seu livro O monge e o Executivo, “liderança é a habilidade de influenciar pessoas para que trabalhem com entusiasmo por objetivos identificados como voltados para o bem comum”. Mas como fazer isso? Como conseguir essa influência? Quais as características os líderes devem possuir para que o novo modelo de liderança seja eficaz? Qual o melhor modelo de liderança para que a sociedade consiga alcançar os seus objetivos?

Para iniciar, deve-se ter em mente que ser líder é uma tarefa árdua, de grande responsabilidade. Responsabilidade essa que muitas pessoas que possuem cargo de liderança, tais como, executivos, gerentes, chefes de setor, não sabem que precisam ter. Liderar pessoas, fazer com que as mesmas estejam sempre motivadas, que respeitem umas às outras e principalmente, conquistem os objetivos da organização a qual estão integradas, é um feito grandioso e necessita de uma dedicação diária.

O líder deve dispor da habilidade de saber ouvir mais do que falar. Estar atento às mudanças que acontecem o tempo inteiro na sociedade e, principalmente, ter uma percepção bastante sensível do que acontece ao seu redor e com seus liderados. Ouvir atentamente o que sua equipe fala, estar aberto a opiniões e sugestões, saber assumir quando erra e saber punir de forma profissional quando falham, é uma das características fundamentais para se criar um ambiente de comunicação efetiva e de confiança.

Confiança, essa é a palavra base para um líder, e ela vem totalmente interligada a palavra compromisso. Ter compromisso em começar e terminar as ações, nunca deixar nada pelo caminho e dar força para que os liderados também não deixem. O compromisso com o outro, a base que os liderados precisam para saber que não estão sós, faz com que os mesmos consigam concretizar os objetivos organizacionais. E o mais importante, mostrar como se faz e treiná-los para obterem a excelência,

tirando o melhor que cada um tem a oferecer.

Resumidamente essas são as características principais de um líder: ser responsável, passar confiança, saber ouvir, saber treinar, se comunicar de forma efetiva, saber corrigir, influenciar e, servir.

Então, como influenciar as pessoas e servi-las? A resposta é: por meio de exemplos. Por fazer o trabalho correto, na hora certa, ter caráter, humildade e dar as ferramentas necessárias para que o outro execute o trabalho de forma precisa. Servir ao outro é saber o momento de oferecer a ele o que precisa e não o que ele quer.

Há uma grande diferença entre necessidades e desejos, a qual o verdadeiro líder conhece. Essa linha tênue separa os bons dos maus líderes e uma equipe de excelência ou não. É saber dizer não na hora certa e mostrar ao outro quais são suas verdadeiras necessidades e supri-las a fim de que os propósitos sejam alcançados.

A sociedade global passa por mudanças fugazes. E essas mudanças nos mostra que as características de líderes defendidas acima, são hoje, mais eficientes do que a figura do chefe, isto é, aquela pessoa que é detentor do poder devido ao cargo que ocupa.

Em várias experiências demonstradas em estudos, mostra-se que a figura do poder está decaindo e emergindo a figura que possui autoridade, capacidade argumentativa, influência e capacidade de se colocar no lugar do outro, isto é, o verdadeiro líder. Não é à toa o surgimento de tantas lideranças informais, sejam na política, nos grupos sociais, nas organizações, entre outros.

Deste modo, as organizações devem estar atentas a quem colocam no cargo de liderança, procurar estimular as suas habilidades e apresentar o meio propício para o desenvolvimento de grandes líderes. Os quais, por fim, influenciarão às pessoas a atingir os objetivos principais das organizações, respeitando os objetivos individuais das mesmas, por meio da liderança servidora.