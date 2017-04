Lojas Buriti oficializa patrocínio com o Colo Colo

Na manhã dessa quinta-feira, 13/04 o Tigre de Ilhéus recebeu um reforço importante fora de campo para brigar pelo acesso à série “A” do Campeonato Baiano. Representantes da Buriti Materiais para Construção e do Colo Colo de Futebol e Regatas assinaram contrato de patrocínio, na filial da empresa na cidade, que fica no bairro Malhado. A iniciativa, segundo o diretor comercial, Mauro Luiz Ribeiro, visa incentivar o time ilheense a buscar o título da série “B” e consequentemente vaga na elite do futebol estadual.

O grande reforço para a disputa do campeonato foi elogiado por Kethllen Ribeiro, diretora da Alpha Sports, empresa responsável pela gestão de futebol do clube: “A parceria firmada com as Lojas Buriti só vem fortalecer o time, além de permitir uma relação mais próxima com o torcedor”.

O compromisso firmado com o Colo Colo integra a missão das Lojas Buriti, que é incentivar a prática esportiva na região aliada a oportunidade de investimento na promoção social. “A ideia é somar esforços para que o Colo Colo, que é uma paixão do povo de Ilhéus, possa fazer um bom campeonato, e no final subir para a primeira divisão lugar onde o tigre não deveria ter saído. Desejamos que esse elenco possa dar muita alegria a essa torcida que merece”, explicou Mauro Ribeiro.

O Colo Colo Futebol e Regatas estreia na segunda divisão do Campeonato Baiano 2017 nesse sábado (15/04) às 18:30h em casa no Estádio Mário Pessoa . O convite desde já está feito para que todos participem incentivando o nosso Colo Colo!