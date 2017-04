Flavia Wenceslau chega a Ilhéus com o show Por Uma Folha

Sucesso de púbico na capital, chega a Ilhéus o show Por Uma Folha, da cantora e compositora Flavia Wenceslau. O espetáculo, que tem direção do ator e diretor Jackson Costa, acontece no dia 20 de abril, às 20

​ ​

horas, no Teatro Municipal.

Por Uma Folha, que está concorrendo ao Troféu Caymmi deste ano como melhor show, teve estreia nacional no final de janeiro, em Salvador, com casa lotada. Os ingressos esgotaram com três dias de antecedência.

No repertório, músicas inéditas e também já conhecidas do público, como a canção que dá nome ao show (e também concorre ao Caymmi), Silêncio (Gravada por Maria Bethânia), Desatador de Nó, Filha do Mar e Te Desejo Vida. No palco, o canto forte de Flavia é enriquecido pelos violões de Eduardo Holanda e Mimi Rocha e a sanfona de Nonato Lima – músicos experientes da cena cearense, que já tocaram com artistas de fama nacional.

Por Uma Folha é a síntese da nova fase na carreira de Flavia, artista brasileira de reconhecido talento, nascida na Paraíba e radicada há uma década na Bahia. Dona de timbre marcante e primorosa afinação, ela traz na bagagem três discos autorais (Saia de Retalhos, 2010, Quase Primavera, 2007, e Agora, 2005), um Troféu Caymmi (CD Regional), parcerias de destaque e fãs por todo o país.

Compositora consagrada na voz de Maria Bethânia, que gravou a canção Silêncio no DVD do show de 50 anos de carreira, Flavia Wenceslau vem se destacando no cenário da música popular brasileira por seu trabalho autêntico, marcado pela simplicidade e pelo vigor poético. Ela também empresta uma composição sua para a voz de Mariene de Castro e assina parceria em músicas com Chico César, Marcos Lessa e Margareth Menezes.

Trajetória – O gosto pela música veio de berço. Foi através do pai, pastor e instrumentista, que Flavia Wenceslau criou afinidade musical. Após cantar em bandas e na noite, seguiu seu caminho autoral. Em 2007, recém-chegada na Bahia, Flavia ganhou o Troféu Caymmi de Melhor CD Regional, pelo disco Agora. O prêmio abriuportas para shows em vários estados.Uma das músicaschegou a fazer parte da novela Cristal (2006, SBT). Ainda em 2007, lançou o segundo CD autoral, Quase Primavera. Três anos depois, foi a vez do Saia de Retalhos.

O evento tem apoio cultural da Secretaria Municipal de Cultura, Hotel La Dolce Vita e Pizzaria Villa Rustica com produção executiva local de Elson Rosário. Os ingressos custam R$50,00 (inteira) e R$25,00 (meia) e já estão com venda antecipada pela internet até o dia 18 de abril pelo aplicativo: appticket.com.br/por-uma-folha .