Extensão da Soares Lopes passa por manutenção de Parques e Jardins, em Ilhéus

Uma operação de limpeza na extensão da avenida Soares Lopes – um dos cartões postais de Ilhéus – foi iniciada hoje (13) por servidores do setor de Parques e Jardins da secretaria municipal de Serviços Urbanos (Secsurb). O trabalho consiste na roçagem, rastelagem (varrição da grama retirada) e recolhimento de lixo e entulho existente na área, que é de grande circulação, e faz parte da operação Cidade Limpa.

Duas equipes com máquinas para corte de grama trabalham no trecho entre Porto do Malhado e a Praia do Cristo. A ação na avenida Soares Lopes acontece de acordo com a escala de atendimento do setor de Parques e Jardins, que já concluiu este mesmo serviço na avenida Lomanto Júnior, no Pontal, e no trecho de cabanas da Praia do Sul, à margem da Rodovia Ilhéus-Olivença.

Murilo Penna, responsável pela coordenação de Parques e Jardins, explica que o serviço, iniciado hoje cedo, será interrompido durante o feriado da Semana Santa, e retomado na próxima semana, para a conclusão da operação. Também será feita a pintura de toda a extensão de meio-fio. “Na próxima semana, contaremos também com um trator-roçadeira que vai adiantar toda a atividade”, assegura Penna. Aproximadamente 20 homens trabalham na operação emergencial.