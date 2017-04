Ilhéus discute implantação de Coletiva Seletiva

A Cooperativa de Catadores Consciência Limpa de Ilhéus (Coolimpa) realizou, na Associação Centro Educacional de Ação Integrada de Ilhéus (Aceai),o evento “Consciência Limpa – Fortalecendo a Coleta Seletiva em Ilhéus”. A sede da associação está situada no quilômetro 1 da Rodovia Ilhéus-Buerarema, Bairro Nossa Senhora da Vitória.

De acordo com a cooperativa, o evento busca o diálogo para a implementação da Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei Nº 12.305/2010), que prevê que a responsabilidade com a geração e destinação adequada dos resíduos sólidos é compartilhada entre o poder público, empresas, sociedade civil e cidadãos.

O evento também discutirá o fortalecimento da Coolimpa, a primeira Cooperativa de Catadores de Recicláveis do município. São 80 famílias que alçaram à condição de agentes ambientais, tornando o processo de trabalho com o lixo mais sustentável, além de gerador de trabalho e renda.

A proposta do encontro também visa à implementação da Lei Nº 3.804/2016, que institui a Política Municipal de Resíduos Sólidos em Ilhéus, uma peça importante na formação do Plano Municipal de Saneamento Básico e que busca atender às normas das Políticas nacional e estadual.

Aprovada por unanimidade pela Câmara de Vereadores em 14 de junho de 2016, é pioneira no sul da Bahia. O Projeto de Lei foi elaborado de forma participativa por meio da atuação do Grupo de Trabalho, formado por 20 membros, sendo 10 da gestão pública e 10 instituições da sociedade civil organizada.

O evento é promovido pela Coolimpa, com apoio do Instituto Nossa Ilhéus, Coletivo Pró Hernani Sá, Associação do Turismo de Ilhéus, Aceai, Sebrae e do Ministério Público da Bahia.