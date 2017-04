Sutran deflagra operação que coíbe veículos automotores nas praias de Ilhéus

Com o objetivo de coibir o uso de veículos automotores nas praias de Ilhéus, principalmente nos finais de semana e feriados, a Superintendência de Transporte e Trânsito (Sutran), com o apoio da Guarda Municipal, deflagrou, no último domingo, 2, a Operação Grauçá. Nesta primeira etapa a ação ocorreu na praia da Avenida Soares Lopes, por conta de denúncias feitas pela população na sede da Sutran.

De acordo com o superintendente de Transporte e Trânsito, Rogério Buralho, nesta ação, os agentes de trânsito fizeram um trabalho de conscientização com o condutor de veículo automotor que estava transitando pela área de areia a fim de evitar acidentes. A operação visa garantir a segurança dos banhistas, principalmente das crianças, em toda extensão das praias do município.

Rogério Buralho lembrou ainda que a atual gestão está também preocupada com a segurança de quem frequenta a orla de Ilhéus. “Esta operação é de fundamental importância para a segurança dos nossos banhistas. Nesta primeira etapa recebemos aplausos da população e apoio incondicional da Guarda Municipal, que utilizou uma parcela do seu contingente nesta ação de conscientização”, afirmou.

Por sua vez, o chefe de Operações da Sutran, Clóvis Macedo Júnior, ressaltou que a Operação Grauçá está embasada no Código Trânsito Brasileiro (CTB). “Ela está elencado no seu artigo 187, capítulo XV, das infrações, que informa que transitar em locais e horários não permitidos pela regulamentação estabelecida pela autoridade competente. Para todos os tipos de veículos é infração média, e a penalidade é multa”, lembr