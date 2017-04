Cavalgada no Calendário de Eventos de Ilhéus

A tradicional Cavalgada de Castelo Novo, que voltou a ganhar força na edição deste ano, vai ser oficialmente inserida no calendário de eventos do município. O anúncio foi feito ontem (09) pelo prefeito Mário Alexandre, ao participar da festa que teve um trajeto de 12 quilômetros entre Banco do Pedro e Castelo Novo. “Vamos trabalhar pelo fortalecimento das festas populares nos distritos e povoados da cidade, gerar renda, criar oportunidades de negócio para a população da zona rural”, assegurou.

Depois de muitos anos esquecida, a festa deste ano ganhou total apoio da Prefeitura e da deputada estadual Ângela Sousa (PSD). Secretários municipais e o vereador Thadeu Muniz (PDT) prestigiaram a iniciativa. O distrito ganhou reforço no sistema de iluminação pública e melhorias nas estradas de acesso. Também foram disponibilizados agentes de trânsito, socorristas e ambulância para garantir a tranquilidade da festa. Homens da Polícia Militar deram segurança a mais de mil pessoas que participaram da edição deste ano. O cantor Vanoly Cigano foi a grande atração do domingo. “Esta foi, sem dúvida, a maior festa que já fizemos”, resume, animada, Shirley Silva, moradora do distrito.