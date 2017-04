Café da manhã com profissionais de imprensa marca o Dia do Jornalista

O prefeito de Ilhéus, Mário Alexandre (PSD) disse hoje (07) aos jornalistas de Ilhéus que os sonhos dele como gestor são os mesmos dos profissionais de comunicação que trabalham diariamente na defesa da reconstrução de Ilhéus: de ver uma cidade melhor, socialmente mais justa e que orgulhe a todos os ilheenses. Mário Alexandre participou de um café da manhã, no Hotel Aldeia da Praia, oferecido pela Secretaria Municipal de Comunicação Social, acompanhado do vice-prefeito José Nazal; secretários municipais, vereadores e da deputada estadual Ângela Sousa (PSD).

O prefeito de Ilhéus reconheceu a importância do jornalismo e da liberdade de expressão como molas propulsoras do desenvolvimento social e disse que as críticas construtivas continuarão a auxiliar a gestão municipal. “Estas terão um olhar especial da minha equipe já que os jornalistas são porta-vozes da população”, afirmou.

Mário Alexandre também lembrou diversos nomes da história do jornalismo local e a contribuição que estes profissionais deram na construção da história da cidade e prestou uma homenagem póstuma ao jornalista José Adervan de Oliveira e ao radialista Altamiro Viana, o “Zé Tiro Seco”. As famílias dos homenageados estiveram presentes e destacaram a importância do reconhecimento.

Estreitar laços

O secretário de Comunicação Alcides Kruschewsky reforçou o desejo de cada vez mais estreitar os laços do governo com a sociedade e disse que o grande protagonista desta missão são os profissionais de comunicação que atuam na cidade. “Me sinto um pouco integrante deste grupo, na medida em que, por intermédio de minhas imagens, contribuo com muitos de vocês na missão de informar”, disse o vice-prefeito José Nazal. A deputada Ângela Sousa destacou a data e falou da contribuição do jornalista na história de Ilhéus, da Bahia e do Brasil.

Além de profissionais do eixo Ilhéus-Itabuna, prestigiaram o café da manhã diversas lideranças de entidades locais. Dentre elas, o presidente da OAB Ilhéus, Marcos Flávio Rhem da Silva; da Academia de Letras de Ilhéus, André Rosa; da CDL, Valderico Júnior; e Associação Comercial, Antônio Marcos Campos; o presidente do Sindicato dos Radialistas de Ilhéus, Elias Reis e o presidente da Câmara de Vereadores, Lukas Paiva. A Secom ofereceu um kit aos presentes. E a Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC), através da Editus, doou para sorteio livros sobre jornalismo e séries poéticas de autores regionais.