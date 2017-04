Secretário apresentou plano de ação para o Turismo de Ilhéus

O secretário de Turismo e Esportes de Ilhéus, Roberto Lobão, participou, na manhã de quinta-feira, 30, na sede do Sebrae, do Encontro de Planejamento do Turismo para 2017, promovido por entidades do trade local, a exemplo da Associação de Turismo de Ilhéus (Atil), Costa do Cacau Convention & Visitors Bureau e Sindicato de Hotéis. Na oportunidade, foram debatidos assuntos de interesse de Ilhéus e da Costa do Cacau, novos desafios, oportunidades e potencialidades do município.

O evento contou com intensa participação de representantes da hotelaria, bares, restaurantes, receptivos, além de outras entidades do setor. O secretário Roberto Lobão abordou o plano de ação para o turismo na gestão do prefeito Mário Alexandre e destacou o Programa Educa Mais Turismo, que objetiva sensibilizar e capacitar os atores do setor, promover campanhas e ativar parcerias com cursos profissionalizantes, universidades e com o Sistema “S”, formado pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), Serviço Social do Comércio (Sesc), Serviço Social da Indústria (Sesi) e Serviço Nacional de Aprendizagem do Comércio (Senac).