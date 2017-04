Deputada Ângela Sousa entrega viaturas policiais aos municípios

Reforçando o compromisso em assegurar aos municípios uma série de serviços e benefícios que venham a fortalecer as cidades e garantir uma melhor qualidade de vida, a deputada Ângela Sousa, o Governador da Bahia, Rui Costa e do secretário Estadual de Segurança Pública, Maurício Barbosa entregaram novas viaturas aos municípios de Ilhéus, Buerarema, Canavieiras, Itabuna e Iguaí. A entrega realizada no estacionamento do Cidadelle House, na rodovia Ilhéus/Itabuna contou com a presença contou com a presença dos prefeitos de Ilhéus, Mário Alexandre, Ibicaraí, Lula Brandão, Canavieiras, Clóvis Almeida.

Para a deputada Ângela Sousa estes veículos reafirmam o compromisso de Rui Costa, e do secretário de Segurança Pública no esforço para combater a criminalidade nestas localidades. “Quero parabenizar todas as iniciativas do nosso Governador que tem destinado recursos para a de segurança pública dos municípios baianos. Neste momento, com a liberação de novos veículos para a polícia que poderão agora trabalhar com mais segurança e eficiência”, destacou.