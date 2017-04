Cerca de 130 atletas participaram do 1º Surf Treino 2017 de Itacaré

Cerca de 130 atletas de diversos municípios baianos participaram neste final de semana (sábado e domingo), na Praia da Tiririca, em Itacaré, do 1º Surf Treino 2017, um evento que teve como principal objetivo divulgar o surfe e incentivar crianças e jovens para a prática do esporte. A realização foi da Liga Itacareense de Surf e Sup (LIS), com o apoio da Prefeitura de Itacaré. A competição teve a direção técnica do Instituto A Prancha do Campeão (APDC), com produção da Associação Itacareense de Surf (AIS), Associação de Stand Up Paddle de Itacaré (Assupi), Associação de Longboard de Itacaré (ALI) e Associação de Surfe Feminino de Itacaré (Asurfi).

O prefeito de Itacaré, Antônio de Anízio, e o secretário de Juventude, Esporte e Cultura, Diego Augusto, prestigiaram o evento e destacaram a importância do surf no município, não somente por atrair atletas do mundo inteiro e projetar a cidade internacionalmente, como também pela questão social, tirando as crianças da vulnerabilidade social e incentivando a prática do esporte. Antônio de Anízio reafirmou que sua gestão terá um olhar especial para o surf e prova disso tem sido o apoio a eventos locais, além de já ter atraído para a cidade competições importantes como o Campeonato Brasileiro Junior, que acontecerá no mês de maio, e o Mundial de Surf, já confirmado para o segundo semestre.

O evento foi marcado pelo alto nível técnico dos competidores, batalhas empolgantes e por altas ondas durante os dois dias da competição, que propiciaram um show de manobras por parte cerca de 130 competidores, divididos em 12 categorias. De acordo com os organizadores, o mais importante em promover a competição foi reunir em Itacaré atletas que já são destaque e que podem crescer ainda mais no esporte. Além da estrutura de atendimento montado para atender aos atletas, também foram servidos lanches e realizada uma grande confraternização entre os competidores patrocinadores e simpatizantes do surf.