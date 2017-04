CAUA leva azul às ruas do Pontal em celebração ao Dia do Autismo

Se o céu estava cinza, o azul foi espalhado pelas ruas do Pontal, na tarde desse sábado (1º). A cor símbolo do autismo foi levada pelo bairro da zona sul de Ilhéus, durante a Primeira Caminhada pelo Dia Mundial de Conscientização do Autismo. O tema escolhido para o evento foi: “Eu escolhi me importar. E você?”. A iniciativa, organizada pelo Centro de Apoio Universo do Aprender (CAUA), contou ainda com mutirão da cidadania, orientações sobre saúde, pintura facial e escultura de balões para crianças, palestra dos Bombeiros, panfletagem e aulas de zumba e axé.

O objetivo da Primeira Caminhada pelo Dia Mundial de Conscientização do Autismo foi combater o preconceito através da informação sobre o transtorno, que traz sinais diferentes em cada caso e possui vários níveis. A data comemorativa, fixada pela Organização das Nações Unidas (ONU), é celebrada desde 2008 no dia 02 de abril. O símbolo é a cor azul devido a maior incidência de casos no sexo masculino. Estima-se que há, aproximadamente, quatro meninos para uma menina autista.

A caminhada organizada pelo CAUA contou com os apoios da Prefeitura de Ilhéus, através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Superintendência de Transporte e Trânsito, Academia VIP, Tia Ró, IBEC, Moura Modas, Arte Digital, 5º Grupamento de Bombeiros de Ilhéus, Top Shop e Adriano Pires de Mendonça Consultor de Imóveis. Além da colaboração de voluntários, a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) também foi parceira a iniciativa.

O evento realizado no sábado foi mais uma iniciativa que o CAUA vem promovendo sobre autismo. A instituição já organizou rodas de conversa voltadas para familiares e profissionais da educação. O objetivo é criar um grupo de apoio, com reuniões periódicas, proporcionando trocas de experiências entre os participantes e orientação profissional, sempre com entrada franca. Como as vagas por reunião são limitadas, as pessoas interessadas podem fazer reservas pelos telefones (73) 3231-2653/ 99100-2063/ 98871-6877.

O CAUA

Inaugurado em dezembro de 2015, o Centro de Apoio Universo do Aprender oferece atendimento a crianças, jovens e adultos com dificuldades de aprendizado, apoio às famílias e suporte pedagógico a instituições de ensino. Com uma equipe multidisciplinar, o CAUA evita o abandono dos acompanhamentos pela dificuldade em passar por diferentes profissionais em locais variados. São disponibilizados serviços em psicopedagogia, psicologia, educação física, nutrição, fisioterapia, fonoaudiologia e arteterapia. A instituição está localizada na Praça São João Batista, número 222, bairro Pontal, funcionando de segunda a sexta-feira das 8 às 17 horas.