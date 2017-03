Itacaré volta a sediar etapa do mundial WSL de Surf

Itacaré vai sediar a etapa do Mundial WSL de Surf 2017, um evento que atrai para a cidade

surfistas de vários países, colocando mais uma vez o município como uma referência

internacional do esporte. O evento vai acontecer no período de 24 a 29 de outubro, na

Praia da Tiririca. Paralelo ao Mundial de Surf acontecerá também o Festival de Música,

com grandes nomes da música brasileira.

O retorno do mundial de surf para Itacaré foi uma ação do prefeito Antônio de Anízio e do

diretor de planejamento Kleber Miranda, que desde o mês de fevereiro vem se reunindo

com representantes da WSL South América, empresa responsável pelo evento,

manifestando o desejo da cidade voltar a sediar o mundial. De acordo com o prefeito,

Itacaré é hoje conhecida a nível internacional pelo surf e não poderia continuar de fora do

mundial, não somente pelo incentivo ao esporte, mas pelo retorno que eventos como esse

traz para o turismo local, movimentando a economia da cidade.

Nesta terça-feira o presidente da WSL South América, Xande Fontes, se reuniu com o

secretário de Turismo, Júlio Oliveira, e com o diretor de Planejamento, Kleber Miranda,

para uma visita técnica na Praia da Tiririca e na Vila Marambaia, onde acontecerá o festival,

visando acertar os detalhes para o evento. Participou também do encontro o diretor da

empresa M21, Marco Lessa. O próximo passo agora será reunir os demais parceiros locais

para trazer de volta a etapa do mundial de surf para um dos melhores picos de onda do

país.

Itacaré sediou o evento mundial nos anos de 2013, 2014 e 2015, sendo considerado

sucesso total e a única etapa do circuito da World Surf League na Região Nordeste do

Brasil. O evento reuniu os melhores surfistas do Brasil e de vários países. Na época o

evento reunia surfe, ecologia e mega-shows de música, com atrações como O Rappa, Seu

Jorge, Nando Reis, Teatro Mágico, Legião Urbana, Natiruts e vários outros nomes

consagrados da música brasileira.