Ilhéus recebe novas viaturas e equipamentos de Segurança Pública

Com a presença do prefeito de Ilhéus, Mário Alexandre, e a deputada estadual Ângela Sousa, o governador da Bahia, Rui Costa, fez hoje, 29, a entrega de base móvel, quatro motocicletas, e mais seis novas viaturas para as polícias Civil e Militar, sendo uma delas para o 5º Grupamento de Bombeiros do município. O evento aconteceu no Condomínio Cidadelle House, situado no km 4 da Rodovia Ilhéus-Itabuna.

O prefeito Mário Alexandre classificou a entrega como mais um grande passo para o fortalecimento da segurança pública no município, em parceria necessária e fundamental com o governo do Estado, o que diminuirá a criminalidade e a violência em uma cidade com histórica vocação turística. “É uma preocupação duradora, que se estende também à questão da educação e da manutenção da iluminação pública, a fim de melhorar as ações de enfrentamento e a prevenção de delitos”, acrescentou.

Antes, o governador Rui Costa participou de uma reunião sobre o programa Pacto pela Vida, com representantes de órgãos e entidades da área de segurança. Trata-se de uma política pública de segurança, cujo objetivo é a promoção da paz social, que está sendo construída de forma articulada com a sociedade, Poder Judiciário, Assembleia Legislativa, Ministério Público, Defensoria Pública, municípios e União.

O ato também contou com a participação do secretário estadual de Segurança Pública, Maurício Barbosa, o comandante geral da Polícia Militar da Bahia, coronel Anselmo Alves Brandão, além dos secretários municipais de Administração, Bento Lima, e de Relações Institucionais, Alisson Mendonça, o presidente da Câmara de Vereadores, Lukas Paiva, e os vereadores Jerbson Moraes, Ery Bar e Pastor Matos.

Na opinião da deputada Ângela Sousa, o papel do legislador é apresentar emendas impositivas e indicações exatas sobre as verdadeiras necessidades da população, dando respostas positivas e imediatas às comunidades baianas. “Felizmente, o governador tem usado a sensibilidade para atender aos nossos pleitos, que não se resume a viaturas, mas também com expressivo investimento humano em inteligência e monitoramento, equipando delegacias e implantando bases”, completou.

Reforço na corporação – Entre 2015 e 2017, o Governo da Bahia já entregou mais de 1,6 mil viaturas para as polícias Civil e Militar, totalizando um investimento de 201 milhões de reais. Outras 480 viaturas ainda serão entregues em todo o estado. De acordo com o secretário da Segurança Pública, Maurício Barbosa, o investimento potencializa as ações de redução nos índices de violência no estado. Ano passado, foram 1.400 policiais militares contratados, além da autorização do governador para a seleção, através de concurso, de mais 2.000 policiais militares.

Ronda Maria da Penha – A pedido do prefeito e da deputada, Ilhéus implantará, nos próximos 30 dias, a Ronda Maria da Penha. A novidade visa cuidar dos casos de violência doméstica do município.