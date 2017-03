Business Dinner LIDE reúne CEOs em evento gastronômico

Chef Alex Atala e Gustavo Ene, CEO do LIDE, no Dalva e Dito

(foto: Fernando Carvalho – Uehara Fotografia)

Na noite de segunda-feira (27), o badalado restaurante paulistano Dalva e Dito, de propriedade do aclamado chef Alex Atala, recebeu um seleto grupo de empresários para a primeira edição do Business Dinner LIDE em 2017. Sob o comando de Gustavo Ene, CEO do LIDE – Grupo de Líderes Empresariais e anfitrião do evento, o Business Dinner busca propiciar, além do prazer pela boa mesa, o estímulo ao networking.

Esta edição do Business Dinner LIDE contou com o patrocínio da BR INSURANCE, GRUPO VERZANI & SANDRINI, TRES CORAÇÕES, VIAW e XP INVESTIMENTOS. FLORES ONLINE e VEUVÉ CLICQUOT foram os apoiadores. Como fornecedores oficiais, a CDN COMUNICAÇÃO, DIAGEO e MISTRAL. Jornal DCI e revista e TV LIDE foram mídia partners do evento.

Sobre o LIDE

O LIDE – Grupo de Líderes Empresariais é uma organização de caráter privado, que reúne empresários em diversos países. O LIDE debate o fortalecimento da livre iniciativa do desenvolvimento econômico e social, assim como a defesa dos princípios éticos de governança corporativa no setor público e privado. Fundado no Brasil, em 2003, o LIDE é formado por líderes empresariais de corporações nacionais e internacionais, que se preocupam em sensibilizar o empresariado brasileiro para a importância de seu papel na construção de uma sociedade ética, desenvolvida e consciente. Atualmente, o Grupo conta com unidades regionais, internacionais e setoriais, totalizando 26 frentes de atuação. Para informações adicionais, basta acessar: www.lideglobal.com.