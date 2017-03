Secretária de Educação faz visita técnica a escolas municipais de Ilhéus

A equipe da Secretaria de Educação (Seduc) do Município de Ilhéus tem realizado uma séria de visitas técnicas às escolas de Ensino Fundamental da rede municipal de ensino. Na última segunda-feira, 27, aconteceu na escola Municipal de Santo Antônio, na zona rural, com o objetivo de conhecer as condições estruturais e pedagógicas dessas unidades e garantir o pleno funcionamento durante todo o período letivo. Na ocasião, acompanharam a secretária de educação, Eliane Oliveira, a técnica da merenda escolar, Adriana Santos e a coordenadora da Educação Infantil, Sara Lemos junto com Fabiana Ribeiro, coordenadora de estatística.

Segundo Eliane Oliveira, as inspeções têm ocorrido durante todo o mês de março. Na última semana, a equipe da Seduc visitou o anexo Ressureição, no distrito de Banco Central, onde se reuniram com a diretora da Escola Nucleada de Banco Central, Débora Barbosa, e a vice-diretora Neire Menezes. “Essa é uma ação que objetiva acompanhar e subsidiar os diretores, garantindo o padrão de qualidade na gestão”, declara Eliane. Essas visitas possibilitam o acesso às informações básicas sobre o perfil de cada unidade escolar, a fim de contribuir com o monitoramento do desempenho educacional nessas unidades.

Anexo Escolar – Além disso, a equipe esteve no Condomínio Sol e Mar – Nossa Senhora da Vitória – e também no assentamento de Lagedão para debater a possibilidade de construção de um anexo nestas localidades. A secretária explicou que, devido á falta de espaço, o projeto de construção do anexo no Condomínio Sol e Mar I E II será planejado para o ano de 2018.