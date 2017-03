Investir em cada criança é tema do Global Child Forum na América Latina

No próximo dia 4 de abril, acontece em São Paulo, o Global Child Forum, com a presença de suas Majestades, o Rei Carl XVI Gustaf e a Rainha Silvia, da Suécia, para debater a importância de “investir em cada criança”.Fundado em 2009 pela família real sueca, o Global Child Forum acontece pela primeira vez na América do Sul, reunindo líderes de empresas, governos, sociedade civil e universidades para compartilhar as melhores práticas e desafios de defesa dos direitos das crianças na região. O evento é organizado em colaboração com UNICEF e Childhood Brasil.

Sobre o Global Child Forum

Fundado em 2009 pela família real sueca, o Global Child Forum é um fórum relevante para os direitos das crianças e empresas dedicadas ao pensamento inovador, o compartilhamento de conhecimentos e ao networking. Acreditamos no poder e na responsabilidade das empresas trabalhando em parceria com todas as partes da sociedade, para criar uma sociedade próspera, sustentável e justa para as crianças do mundo. Além de nossos fóruns, o Global Child Forum oferece perspectivas de pesquisa, melhores práticas e ferramentas de avaliação de risco destinados a explorar oportunidades para que as empresas integrem os direitos das crianças em suas operações e comunidades. O presidente honorário do Global Child Forum é Sua Majestade o Rei Carl XVI Gustaf. Para mais informações, por favor visite: ww.globalchildforum.org

