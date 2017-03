Alunas aprendem técnicas de maquiagem

O curso de maquiagem promovido pelo Centro Profissionalizante Human Network do Brasil, em Ilhéus, capacitou oito alunas neste mês de março. Ministrado pela instrutora Helenilda Honoratto, o curso ensinou as técnicas da maquiagem, passando desde a preparação da pele à aplicação dos produtos.

Em cada dia de aula, é trabalhado cada aspecto específico da maquiagem, como uso do corretivo, base e o tom ideal para cada cor de pele, pó, área dos olhos, uso dos pinceis, iluminação, sobrancelha, sombra, lápis, delineador, blush, máscara para olhos e batom.

As alunas se envolveram com o curso e perceberam como conhecimentos da técnica de maquiagem podem beneficiá-las seja para aplicarem em si mesmas, como para comercializar o serviço, promovendo a imagem pessoal de uma forma correta e positiva de acordo com cada tipo de ocasião.

Com os cursos profissionalizantes realizados na Human Network do Brasil, você adquire conhecimentos para organizar o próprio negócio, produzir renda e mudar a vida de verdade!