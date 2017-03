Show Quinta do Bem estreia com sucesso em Ilhéus

Uma noite memorável. Assim foi resumida a estreia do projeto Quinta do Bem, realizada no Centro de Convenções de Ilhéus, que contou com um pocket show de Alexey Martinez, cantor cubano que participou da edição 2016 do The Voice Brasil, e apresentações das cantoras Walkyria Santos (ex-Magníficos), Sinho Ferrary e Simone Lessa (ex-Lordão), além do vocalista da banda Cacau com Leite, Ary PB. A iniciativa reúne parceria entre a Prefeitura de Ilhéus, a Massicas Produções e o Governo da Bahia.

A primeira atração Alexey Martinez interpretou várias canções em espanhol, numa homenagem ao seu país de origem. Em seguida, a cantora Walkyria Santos, acompanhada da própria banda, entrou no palco com muita animação e reviveu grandes sucessos da época em que integrou a Banda Magníficos,e fez parte do público acorrerà frente do palco para dançar. A noite musical ainda teve os talentos regionais Ary PB e Simone Lessa.

O acesso ao evento foi mediante a doação de um quilo de alimentado não perecível. O volume arrecadado – cerca de 500 quilos, segundo os organizadores – será entregue a entidades filantrópicas do município, a exemplo da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) e Abrigo São Vicente de Paula..

A iniciativa faz parte do projeto chamado Cidade do Bem, que acontece nas principais cidades do estado da Bahia. Os municípios que participam desse movimento de solidariedade, ao atenderem critérios pré-estabelecidos, recebem o selo de certificação para contemplar as entidades beneficentes de suas comunidades.