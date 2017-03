Secretarias realizaram ações de combate ao mosquito da dengue

Encerraram nesta sexta–feira, 24, as ações de mobilização e sensibilização de combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, Chikungunya, Zika vírus e microcefalia, realizada pela Prefeitura de Ilhéus, através da parceria entre as secretarias de Saúde ( Sesau ) e de Desenvolvimento Social (SDS).

Cerca de mil pessoas foram abordadas e informadas sobre os perigos do mosquito vetor de inúmeras doenças. Durante toda a semana, a equipe de Controle de Endemias do município, realizou, em conjunto com os programas da SDS, Centro de Referência da Assistência Social (Cras), Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas), Centro de Referência Especializado para Pessoas em Situação de Rua (Centro Pop) e outros serviços do Sistema Único de Assistência Social (Suas), palestras, “blitz” educativa e panfletagem com o objetivo de combater o aparecimento de focos do Aedes aegypti.

As ações também têm caráter preventivo e foram realizadas integralmente com o Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Para a secretária municipal de Desenvolvimento Social, Soane Galvão, é essencial o trabalho em conjunto das administrações públicas. “É um problema de toda a sociedade. Temos vários programas e assistentes sociais atendendo grande parte da comunidade ilheense. Com as mobilizações, conseguimos conscientizar pessoas de todas as faixas etárias em um curto espaço de tempo”, ressaltou.

Na segunda–feira, 20, o trabalho foi desenvolvido no Centro Pop, orientando as pessoas que estão em situação de rua, em Ilhéus. Na terça–feira, 21, na comunidade de Acuípe do Meio e entorno, a ação foi coordenada pelo Creas/Paefi e Cras Olivença. Já na quarta–feira, 22, uma “blitz” educativa foi realizada junto aos grupos do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família, em iniciativa conjunta entre o Cras Zona Norte, a Superintendência de Transporte e Trânsito (Sutran) e o Departamento Estadual de Trânsito (Detran). Na quinta–feira, 23, foi a vez da mobilização acontecer no Cras do bairro Jardim Savóia, enquanto que as ações de hoje, sexta-feira, 24, ocorreram na sede da SDS, encerrando assim as atividade semanais de combate e prevenção ao Aedes aegypti.

Prevenção – Alguns cuidados básicos devem ser tomados para fortalecer o combate ao Aedes aegypti, entre eles, cobrir caixas d’água, cisternas, poços, e evitar o entupimento de calhas; vedar com cimento os cacos de vidro porventura colocados nos muros e não deixar pneus expostos ao tempo, jamais permitindo o acúmulo de água. Além disso, deve-se usar cloro em piscinas, limpá-las com frequência e cobri-las quando não estiverem sendo usadas; limpar as bandejas externas de geladeiras e aparelhos de ar-condicionado; esvaziar garrafas, latas e baldes e guardá-los em locais fechados; lavar os pratos de vasos de plantas, colocando areia até a borda; e evitar plantas que acumulam água, como as bromélias.

Números – Até 10 de dezembro do ano passado, o Brasil registrou 211.770 casos prováveis de Zika, o que representa uma taxa de incidência de 103,6 casos a cada 100 mil habitantes. Foram confirmados laboratorialmente, seis óbitos pelo vírus. Em relação à dengue, foram notificados 1.487.673 casos e 906 mortes. Também entre janeiro e 10 de dezembro de 2016, o Ministério da Saúde computou 263.598 casos prováveis de chikungunya e 159 óbitos pela doença.